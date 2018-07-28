Afrika uzmanı Çinar, Mali başkanlık seçimlerini değerlendirdi

Afrika Uzmanı Huriye Yıldırım Çinar 29 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Mali Başkanlık Seçimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Mali’de 17,8 milyonluk nüfusun 8,4 milyonu sandığa giderek yeni başkanlarını seçecekler. 2018 başkanlık seçimleri içim 23.041 oy verme merkezi belirlendi ve 30.000’den fazla güvenlik görevlisi seçimin güvenliğini sağlamakla görevlendirildi. AB Seçim Gözlem Misyonu başta olmak üzere birçok uluslararası gözlemci de Mali seçimlerinde hazır bulunacaktır. Başkanlık Seçimleri için 4 Temmuzda 24 adayın isminin açıklanmasıyla beraber 3 haftalık seçim kampanyası süresi başlamış oldu. Bu 24 adayın yanında başvuran 6 aday adayının başvurusu da çeşitli nedenlerle reddedilmiştir” ifadesini kullandı.

Çinar, 24 adaydan önde gelen başkan adayları ile ilgili şu bilgileri verdi:

Ibrahim Boubacar Keita:

IBK, 2013’te BM Barışı Koruma Misyonunun güvenliğini sağladığı seçimlerde yüzde 77’lik bir oy oranıyla 5 yıllık başkanlık görevine seçildi. 1945 doğumlu IBK Sorbonne’da tarih eğitimi aldı. Keita ayrıca Uluslararası İlişkiler alanında da çalışmalar yapmıştır. 1994-2000 yılları arasında başbakanlık görevini icra etmiştir. 2002 yılında ise RPM partisini kurarak siyaset hayatına devam etti. 2002-2007 yılları arasında Meclis Başkanlığını yürütmüştür.

Soumaila Cisse:

1949 doğumlu Cisse Fransa’da yazılım mühendisliği eğitimi almış ve 1984 yılına kadar Fransız şirketlerinde çalışmıştır. 1984 yılında ülkesine dönen Soumaila Cisse, 1993’ten 2000 yılına kadar Mali’nin Finans Bakanı olarak görev yapmıştır. 2002 ve 2013 yıllarında iki kez başkanlık seçimlerine katılmış ve her ikisinde de başarısız olmuştur. Buna rağmen Cisse, IBK karşısındaki en güçlü aday olarak görülmektedir.

Mohamed Ali Bathily:

1952 doğumlu Bathily hukuk eğitimi aldıktan sonra politikaya atılmıştır. Mali’nin Senegal Büyükelçiliği ve çeşitli bakanlık görevlerini yerine getirmiştir.

Djeneba N’Diaye:

2018 seçimlerinin tek kadın adayı olan Kanté Diébou N’Diaye bir işkadınıdır. Seçim kampanyalarında kadının toplumsal yerine değinmiştir.

Mali 2018 başkanlık seçimleri için sürdürülen 3 haftalık kampanyada adaylar tarafından en çok vurgulanan konuların; yoksulluk, işsiz genç nüfus, yolsuzluk, ile başta Tuareg ve Fulaniler arası olmak üzere etnik çatışmalar olduğunu kaydeden Çınar, adayların seçim vaatlerinde genellikle bu sorunlara çözüm bulacaklarını vurguladıkları ifade etti.

Keita yönetimi karşısındaki muhalefet adaylarının çoğunluğu ise iktidarın güvenliği bahane ederek kendilerinin güçlü olduğu bölgelerdeki sandıkların kaldırılmasından endişelendiklerini belirtiklerine dikkat çeken Çinar şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere Mali, 1960 yılında Fransa’dan bağımsızlığını kazandıktan sonra 32 yıl diktatörlükle yönetilmiştir. 1992 ve 1997 yıllarındaki ilk iki demokratik seçimi kazanan Alpha Konare, 2002 yılına kadar devlet başkanlığı görevini yürütmüştür. 2002’de iktidara gelen Amadou Toumani Toure’nin görevi, 2011’de Libya’dan dönen Malililerin kuzey illerinde başlattığı huzursuzluk sonrasında Mart 2012’de bir darbeyle sonlandırılmıştır. Sonrasında ise ECOWAS gibi uluslararası girişimler sonucunda geçiş döneminde Diocounda Traore görevlendirilmiştir.

Ocak 2013’te eski kolonyal güç olan Fransa, Mali’deki istikrarsızlığı sonlandırmak ve El Kaide bağlantılı terör gruplarıyla mücadele etmek için çok sayıda askerini bölgeye göndererek Serval Operasyonunu başlatmıştır. 1 Temmuz 2013’te ise BM Barışgücü Misyonu Fransız güçlerinden görevi devralarak ülkedeki güvenliği sağlayıp demokratik seçimleri sağlamak için çalışmalara başlamıştır. 2013 başkanlık seçimlerinde yüzde 77’lik bir oy alan Ibrahima Boubacar Keita ikinci tura gerek kalmadan iktidara gelmiştir.

Keita iktidarı döneminde ülkedeki güvenlik sorunları ve ekonomik gelişme için sürdürülen çabaların başarıyla sonuçlandığını söylemek oldukça güçtür. Haziran 2015’te Kuzeydeki isyancılara merkezi hükümet arasında bir barış imzalanmışsa da ülkedeki gerginlikler henüz dindirilememiştir. Ekonomik açıdan ise Mali, dünyanın en fakir 25 ülkesinden biridir. Ülkenin 2017’deki gayrisafi milli hasılası yaklaşık olarak 40.98 milyar dolardır. Mali ekonomisinde yüzde 5’lik bir büyüme gözlemlendiyse de hızla artan nüfus gözönüne alındığında bu oldukça yetersiz kalmaktadır. BM raporlarına göre ülkede yaklaşık 4,5 milyon insan açlık tehlikesi ile karşı karşıyadır. 17,8 milyonluk nüfusun yüzde 36’sı yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmektedir. Ülkenin başlıca geçim kaynağı olan altın madenciliği ve tarım yoğun genç nüfusa yeterince iş imkanı sağlayamamaktadır.

İktidarı süresince ülkesinde bu genel duruma nihai bir çözüm bulamayan IBK’nin adı yine de en güçlü aday olarak anılmaktadır. Eski Finans Bakanı olan Soumalia Cisse de 2013 seçimlerinde olduğu gibi IBK’nin en güçlü rakibidir.”