Afrika'daki çölleşmeye Türkiye modeli

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde 17 ülkeden 33 temsilcinin katılımıyla "Uluslararası Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

17 ülkeden 33 temsilcinin katılımıyla Konya ve Mersin'de gerçekleştirilen eğitimlerde, dünyada yüzde 70'i çölleşme tehlikesi altında bulunan tarım alanları, yanlış arazi uygulamaları, bilinçsizlik gibi etkenlerin neden olduğu erozyon ve çölleşme tehlikesi anlatıldı. Türkiye'nin çölleşme ile mücadele ve ormancılık alanında sahip olduğu bilgi birikimini paylaşmak üzere Afrika ülkelerine yönelik Konya'da Karapınar tecrübesi ve Mersin'deki örnek uygulamaların yerinde incelendiği toplantıya Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Dr. Ahmet İpek, Arap Ligi-Tarımsal Kalkınmaya Yönelik Arap Organizasyonundan Khaleel Abdel Hameed Abu Afifeh, akademisyenler ile kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Dünya tarım alanlarının yüzde 70'i çölleşme tehlikesi altında ve bu tehlike giderek artıyor. İklim değişimleri, yanlış arazi uygulamaları, bilinçsizlik gibi etkenlerin neden olduğu erozyon ve çölleşme tehlikesi tüm dünya ülkelerini tehdit ediyor. Çölleşmeden en çok etkilenen Afrika Kıtası olmakla birlikte Latin Amerika ve Asya da hızla artan çölleşmeyle savaşmak zorunda kalıyor.