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25 Mayıs 2018 16:55

Afrin mayın ve EYP’lerden temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerce tuzaklanan 225 mayın ve bin 194 el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Afrin mayın ve EYP’lerden temizleniyor

25 Mayıs 2018 16:55


TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Bir yandan bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bir yandan da teröristlerce bölgeye tuzaklanan mayın ve EYP’leri bir bir tespit ediyor. Halkın emniyetle evlerine dönmelerini temin etmek için çaba gösteren Mehmetçik, bu kapsamda bugüne kadar toplam 225 mayın ve bin 194 EYP’yi tespit ederek imha etti. Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 4 bin 474 terörist de etkisiz hale getirildi.




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