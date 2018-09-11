Ağustos'ta 42 sokakta 8 bin ton asfalt atıldı

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ağustos ayı içerisinde 42 sokağın asfalt yama işini tamamlayıp, bin 150 metre tül bordür ve bin 300 metrekare kilitli kaldırım tamiri ve imalatı yaptı. Pursaklar'da ihtiyaç olan bölgelerde 750 metre yeni imar yolu açılırken, 2 bin 300 metre de mevcut imar yolu tesviyesi yapıldı. Sirkeli bölgesinde ise mevcut 10 bin 300 metre imar yolu çalışması yapıldı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi tüm okulların iç dış fiziki ihtiyaçlarını da karşılayan Fen İşleri Müdürlüğü, Pursaklar genelinde sokak giriş çıkışlarında engelli rampası yapımına devam etti. Bordür ve kaldırım çalışmalarını da sürdüren ekipler, Pursaklar genelindeki havuz ve parkların bakım ve tamir işlerine devam etti.