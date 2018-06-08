Ankaralılar Derneği’nin (AHİD) Ankara’da İller Bankası Sosyal Tesislerinde düzenlediği iftar programına Dernek Başkanı Hilmi Yaman, siyasetçiler, bürokratlar, dernek mensupları ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasında Yaman, Ahiliğin Ankara’nın geleneğinden geldiğini belirti. Yaman, “Ankaralılar Ankara’ya hizmet edenler derneği bu geleneği yaşatıyor” dedi.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’ye hayırlar getirmesini dileyen Yaman, “Önümüzde 24 Haziran seçimleri var inşallah bu seçimlerin demokrasi şöleni içinde memleketin hayrına seçimi tamamlarız” ifadelerini kullandı.

Müslüman coğrafyaların Türkiye’den beklenti içinde olduğunu söyleyen Yaman, “Ülkemizden dünya coğrafyasında yaşayan Müslüman coğrafyasında yaşayan, Filistin’de yaşayan kardeşlerimizin Türkiye’den çok beklentileri var. Seçimlerin ülkemize, Ankara’mıza hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.