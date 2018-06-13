Ahlat Müzesi ve Karşılama Merkezi ziyarete açıldı

Buradaki tarihi mezarlıklarda daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı ve ilk başkenti Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu mezarlığında Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları sonucu tamamlanan ‘Ahlat Müze ve Karşılama Merkezi’ törenle ziyarete açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Bitlis Valisi Hüseyin Ustaoğlu da katıldı.

Bakan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada İstanbul’dan sonra en fazla yatırım yapılan ilin Bitlis olduğuna vurgu yaparak, herhangi bir gelişmiş ülkede ne varsa Ahlat’ta da, Van’da da, Bitlis’te de, Hakkari’de ve Şırnak’ta da olacağını söyledi. Bitlis’in Ahlat ilçesinin tarihine de değinen Kurtulmuş, büyük bir medeniyetin birikimlerini arkasına alan ilçenin bu bereketli topraklarında milletin yeni ve büyük medeniyet çıkışlarına başlangıçlık yaptığını kaydetti. Bu kadar büyük doğal güzellikleri, olağanüstü zenginlikleri, tarihi geçmişi ve birikimlerine rağmen bölgede oynanan oyunların bir parçası olarak insanların birbirinden ayrılmaya çalışıldığını belirten Bakan Kurtulmuş, “Kılıçarslan’ın çocuklarıyla Selahaddin Eyyubi’nin, Selahaddin’i Kurdi’nin çocukları birbirlerine düşman yapılmaya çalışıldı. Tarihi geçmişi, âdeti, geleneği, göreneği, kıblesi ve geleceği bir olan insanların arasına kin, kan ve gözyaşı sokulmaya çalışıldı. Bu oyun büyük bir oyunun parçasıdır. Bu oyun Kerkük’te, Musul’da, Halep’te, Şam’da, Rakka’da, Kobani’de oynanan oyunun bir parçasıdır. Ancak bu oyuna bu millet alet olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Günümüzde Diyarbakır’ın adeta bir diyar-ı huzur haline geldiğini söyleyen Kurtulmuş, Mardin’in sokaklarının artık turistlerin ziyaret ettiği o tarihi havasına geri döndüğünü kaydetti. Bu huzuru devam ettireceklerini ifade eden Bakan Kurtulmuş, bölgenin artık kanla, kinle, nefretle anılmayacağını, sevgiyle, barışla, kardeşlikle, kültürle, refahla, gelişmeyle ve turizmle anılacağını ifade etti. İnsanlar arasında hiçbir fark gözetmeksizin herkesi kendi ana dili, kültürü, etnik yapısı ve meşrebi içerisinde ‘hazreti insan’ olarak gördüklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Herkesi eşit ve özgür yurttaşlar olarak telakki ederek, Türkiye’de milletle terör örgütünün arasını ayırıyor, teröre başka muamele, bu milletin çocukları olan, bu ülkenin evlatlarına da kardeşçe, dostça, aynı ailenin fertleri olarak muamele etmeyi bir vatan borcu olarak biliyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, açılışın ardından Ahlat Selçuklu Mezarlığı ile Emirbayındır Kümbeti’nde incelemelerde bulunarak, ilçedeki Park AVM’nin açılışını yaptı.

Bitlis’in kültürel varlıkları Bakanlığın yatırım programında

Çağdaş müzecilik anlayışı ile Ahlat’ın geçmişini günümüze ve geleceğe yansıtan müze 5,5 dönüm alan üzerinde 2 bin 600 metrekarelik bir alanı kapsıyor. İnteraktif uygulamalarıyla ziyaretçilere hizmet edecek olan müzede arkeolojik salonlar ile kent belleği salonları yer alıyor. Bitlis’in kültürel varlıkları olan Bezirhane, Çifte Hamam, İskenderpaşa Hamamı, Ulucami, Harabe Şehir, Sahil Kalesi, Bakanlığın yatırım programında bulunuyor. Bakanlık, ayrıca şehir merkezinde valiliğin başlatmış olduğu uygulamaları da destekliyor.