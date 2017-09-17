Ahmet Yesevi Üniversitesi 50 çocuğu sünnet ettirdi

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezi’nde yapılan törene; Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, TİKA’nın Astana Koordinatörü Murat Çetin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Valihan Abdibekov, Başkanlık Genel Sekreteri Ahmet Şevki Zengin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurlan Batırbaev, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Eren ve Hastane Müdürü Fatih Öztekin’in yanı sıra sünnet çocuklarının aileleri katıldı.

Törende konuşan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnetin İslam dinindeki yeri ve önemine değindi. Sünnet olmanın Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) sünneti ve peygamberlerin hasleti olduğunu ifade eden Yıldız, sünnet olan çocukların vatana, millete ve Türk dünyasının geleceğine hayırlı bireyler olarak yetişmelerini temenni ederek, sağlıklı ve başarılı uzun ömürler diledi. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, TİKA’ya çocuklara verdiği hediyelerden dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Valihan Abdibekov, Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak her yıl böylesine manidar bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, bu yılda fakir ailelerden seçilen toplamda 50 çocuğu sünnet ettirdiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Valihan Abdibekov, sünnet olan çocuklara sağlık, esenlik diledi.

TİKA’nın Astana Koordinatörü Murat Çetin ise, sünnetin inancımızda önemli bir yeri olduğunu belirterek, aynı zamanda bu tür organizasyonların birlik, beraberlik duygularını güçlendirdiğini söyledi. TİKA temsilcisi bu faaliyetin yapılmasın emeği geçen başta Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Ahmet Yesevi çalışanlarına teşekkür eetti.

Söz alan sünnet olan çocukların aileleri, bu organizasyonu düzenleyen Ahmet Yesevi Üniversitesi ve TİKA temsilcilerine şükran duygularını ileterek, Türk-Kazak kardeşliğinin artarak daim olmasını temenni etti. Toplu sünnet töreni son olarak sünnet olan çocuklara hediye takdimi ile tamamlandı.