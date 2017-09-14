Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde 2017-2018 Akademik yılı açılışı yapıldı

Törene çok sayıda davetli katıldı.

Açılış programında konuşan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya sözlerine Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektörler, Türk Dünyasının değişik coğrafyalarından gelen konukları ve üniversite hayatına bu sene Türk-İslam Dünyasının manevi mimarı Ahmet Yesevinin huzurunda başlayacak olan gençleri selamlayarak başladı. Türk Dünyası coğrafyasında önemli hizmetleri olduğunu ifade eden Musa Kulaklıkaya, Ahmet Yesevi Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirmiş oldukları birçok projeden bahsetti. Hoca Ahmet Yesevi gibi mübarek bir şahsiyetin huzurunda olmak, onun ilkeleri ve değerleriyle hareket etmek gibi çok büyük bir işe girmiş bulunmakta olduklarını da belirten Musa Kulaklıkaya, Türk Dünyasının gençlerine Türk-İslam Dünyasının manevi mimarı ve alperenlerin lideri olan Hoca Ahmet Yesevi’nin izinden ayrılmadan, güzel geleceğimizi hem milli hem manevi değerlerimiz doğrultusunda inşa etmelerini can u gönülden dileyerek Tüm gençlere hayırlı bir eğitim-öğretim yılı temennilerinde bulundu.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ise, misafirleri selamlayarak sözlerine başladı. Başkan Yıldız, yeni öğrencilere hoş geldiniz diyerek Ahmet Yesevi Üniversitesinin Dünyada eşi benzeri olmayan çok mümtaz bir yerinin olduğunu vurguladı. Ünlü Kazak milli şairi Mağjan Jumabaev’in “Türkistan iki dünya eşiği, Türkistan her Türkün beşiği” şiiriyle konuşmasına devam eden Başkan Yıldız, böyle önemli bir şehirde yaşadıklarını ve Pir-i Türkistan’ın adını taşıdıklarını belirtti. Bunun gururla birlikte önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini dile getiren Yıldız, göreve geldiği ilk zamanlardan beri Rektör ve Rektör vekili ile birlikte gerçekleştirmiş oldukları çalışmalar neticesinde kısa bir zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni Kazakistan’da 12. sıradan 8. sıraya yükselttiklerini de dile getirdi. Ayrıca hedeflerinin kısa sürede ilk 5’e girmek olduğuna da değinen Başkan Yıldız, konuklara tek tek teşekkür ederek başarılı bir eğitim-öğretim yılı temennisiyle sözlerini tamamladı.

Akabinde söz alan Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Ahmet Yesevi Üniversitesi tüm Türk Dünyasından gelen ve Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin huzurunda ilim öğrenerek yetişen gençlerin çok daha aydınlık, demokratik, barış ve kardeşlik içerisinde bir dünyayı inşa edeceğine inandığını dile getirerek Ahmet Yesevi ailesine başarılar diledi.

Daha sonra söz alan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Valihan Abdibekov, Ahmet Yesevi Üniversitesine yeni dahil olan öğrencileri tebrik ederek başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini temenni etti. Prof. Dr. Valihan Abdibekov, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin sadece Kazakistan ve Türkiye’nin değil tüm Türk Dünyasının parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı ise konuşmasının başında kısaca Türkiye Maarif Vakfı hakkında bilgiler verdi. Cahit Bağcı, 1. Sınıf öğrencilerini Ahmet Yesevi Üniversitesi’ni tercih etmelerinden dolayı tebrik ederek, yeni Eğitim-Öğretim yılının tüm eğitim camiası için her açıdan verimli bir yıl olması dileklerinde bulundu.

Konuşmasına Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) adına tüm gençleri ve konukları selamlayarak söze başlayan Prof. Dr. Fırat Purtaş, Kazakistan’ın 8. sıradaki üniversitesinde okumaya hak kazanan öğrencileri tebrik ederek, vatana millete hayırlı bireyler olarak yetişmelerini temenni etti. Purtaş, Kazakistan’ın Astana şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söylediğine değinerek bu üniversitenin başarısının daha da yükseleceğine inandığını dile getirdi.

Sonrasında söz alan Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu, ata topraklarda Yesevi’nin huzurunda ve adıyla özdeşleşen Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde olmaktan duyduğu onur ve mutluluğunu paylaştı. Bir zamanlar bu Üniversite de görev yaptığını hatırlatan Ömeroğlu uzun bir aradan sonra Türkistan’da bulunmaktan ve Ahmet Yesevi Üniversitesinde böyle bir etkinliğe katılmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Ömeroğlu, geleceğimizin teminatı olan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek vatana millete hayırlı bireyler olmalarını temenni etti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış ise konuşmasında 2016-2017 yılında yapılan önemli faaliyetlerden bahsederek bir başarı grafiği yakalandığını belirtti. Bu vesile ile de Kazakistan’ın Almatı, Astana ve Aktöbe gibi büyük şehirlerinden Türkiye bursunun da katkılarıyla önemli ölçüde öğrenciler çektiğini de dile getirdi. Üniversitenin başarı çıtasının yükselmesinde emeği geçen tüm akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek öğrencilere başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmelerini temenni etti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi 2017-2018 Akademik yılı açılış programı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Cahit Bağcı, Rektör Prof. Dr. Valihan Abdibekov, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Mütevelli Heyet Başkanlığı Genel Sekreteri Ahmet Şevki Zengin ve Rektör Yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından törene katılımlarından dolayı misafir konuşmacılara Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Prof. Dr. Valihan Abdibekov ile Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış tarafından Hoca Ahmed Yesevi’nin ölümünün 850. Yılı münasebetiyle altın madalya takdim edildi ve Kazak milli giysisi olan çapan giydirildi.

Açılış töreni son olarak kültür merkezi ekibinin hazırlayıp sunduğu konser programıyla tamamlandı.