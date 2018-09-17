Ahmet Yesevi Üniversitesinde Rektör Vekili Devir teslimi yapıldı

Dr. Mehmet Kutalmış'ın görev süresinin sona ermesi nedeniyle, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekilliği görevine, YÖK Yürütme Kurulu tarafından Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Cengiz Tomar atandı.

Söz konusu atama ile ilgili 17.09.2018 Pazartesi günü Ahmet Yesevi Üniversitesinde devir teslim töreni düzenlendi. Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Cengiz Tomar devir teslim töreniyle görevi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış'tan devraldı. Rektör Vekili makamında gerçekleşen törene Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Bolatbek Abdrasilov ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Umirbek Umbetov ve Dr. Öğretim Üyesi Pusat Pilten katıldı.

Törende konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Mehmet Kutalmış'ın dört yıllık görevini tamamladığını ifade ederek bu süre içerisinde yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, görevi devralan Prof. Dr. Cengiz Tomar'a da başarılar diledi.

Prof. Dr. Mehmet Kutalmış dört yılın çok çabuk geçtiğini, Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız'ın kendisine dört yıl boyunca destek verdiğini, bu süre içerisinde birlik, beraberlik ve uyum içinde çalıştıklarını belirtti ve görevi devralan Prof. Dr. Cengiz Tomar'ı tebrik ederek, Ahmet Yesevi Üniversitesine hayırlı olmasını temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ise Mehmet Kutalmış'a akademik hayatında başarılar dileyerek, göreve yeni atanan Prof. Dr. Cengiz Tomar ile Üniversitenin bütün faaliyetlerinde üstün gayretle çalışacaklarını söyledi. Rektör Abdrasilov sözlerini başarı dilek ve temennileriyle tamamladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili görevinin büyük bir sorumluluk olduğunu, Yesevi camiasının hiçbir zaman birbirinden kopmayacak sağlam bir manevi bağ ile birbirine bağlı olduklarını, bu nedenle Prof. Dr. Mehmet Kutalmış'ın devrettiği görevi geliştirme azim ve kararlılığını göstereceğini belirtti. Türk dünyasını Ahmet Yesevi Üniversitesi üniversitesine daha önce iki kez görevli olarak geldiği süre içinde tanıdığını açıklayan Tomar, Türk dünyasının büyük ve başarılı ortak kurumunu daha etkin ve dinamik faaliyetlerle eğitim ve bilim alanında hak ettiği seviyeye yükseltmeye çalışacaklarını vurguladı.

Prof. Dr. Cengiz Tomar Kimdir

1970 yılında Üsküdar'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Üsküdar'da tamamladı. 1988 yılında başladığı Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü lisans eğitimini 1992 yılında tamamlayarak mezun oldu.

1993 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bölümü araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1996 yılında yüksek lisans ve 2006 yılında doktora eğitimini Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi bilim dalında tamamladı. 1993-1995 yılları arasında Ürdün Üniversitesi'nde Arapça ve İslam tarihi, 1996-1997 tarihleri arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi aldı. 2000 yılında araştırma görevlisi kadrosu Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne nakledildi. 2000-2003 yılları arasında Edinburgh Üniversitesi, İslam ve Ortadoğu Araştırmaları bölümünde Ortadoğu tarihi alanında çalıştı. 2003-2005 yıllarında Şam Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılında doçent ünvanını aldı. 2011-2014 yılları arasında M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü'nde müdür yardımcısı ve Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. 2016 yılında profesör unvanını aldı.

1998-2017 tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, İslam Tarihi İlim Heyeti üyesi, 2007-2017 yıllarında İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Tarihi Sanat ve Kültür Merkezi'nde (IRCICA) araştırma ve yayınlar bölüm başkanı olarak çalıştı. Ortadoğu ve Arap coğrafyasının tarihi ve kültürüne dair pek çok çalışması bulunan Prof. Dr. Cengiz Tomar, 2017 yılında Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı. 2017-2018 yılları arasında M.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı olarak görev yaptı.