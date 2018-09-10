Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden 18. Asya Oyunları'nda büyük başarı

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yapılan 18. Asya Oyunlarına katıldı. 40 spor dalında, 45 ülkeden 16 bin sporcunun mücadele ettiği yarışmalar 2 Eylül 2018'de sona erdi.

18. Asya Oyunları'na Ahmet Yesevi Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden Didar Hamza ve Bağlan İbragimov katıldı. Bağlan İbragimov Asya Oyunları'nda büyük başarı göstererek tüm rakiplerini ekarte etti ve sambo oyunları branşında finale kaldı. Final müsabakasında Moğolistanlı sporcu Erdenbatur Şaluv ile karşılaşan Bağlan İbragimov, Moğol rakibini mağlup ederek birinci oldu. 52 kiloda sambo oyunları şampiyonu Bağlan İbragimov'a altın madalya takdim edildi. 18. Asya Oyunları'na Didar Hamza ise 81 kiloda judo sporlarında katılım gösterdi. Aynı zamanda Kazakistan Milli Takımının da sporcusu olan Didar Hamza tüm turları başarı ile geçerek finale kaldı. Final müsabakasında İranlı sporcu Said Mollaidan ile karşılaşan sporcu, güzel bir maçın sonunda rakibini yendi ve altın madalyanın sahibi oldu. Asya Oyunları'nda büyük başarı elde eden Ahmet Yesevi Üniversitesi öğrencileri Didar Hamza ve Bağlan İbragimov “2020 Tokyo Olimpiyatları”na da katılmaya hak kazandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız, "Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetlerinin uluslararası, özerk statüye sahip, ortak devlet üniversitesi olan üniversitemize bu gururu yaşatan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Gençliğimize fırsat verildiği zaman çok güzel şeylerin başarılabileceğini sporcularımız bize gösterdi. Üniversitelerimizin esas amacı iyi insan yetiştirmek. Sporun amacı da budur. Dolayısıyla üniversitelerimizde yapılan spor, eğitim için araçtır. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Üniversite yönetimi olarak bundan sonraki süreçte de öğrencilerin spor yapmaları için yeni yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Yıldız, bilimsel araştırmalara, akademik kalitenin yükseltilmesine ve sosyal aktivitelerin arttırılmasına üniversite olarak büyük önem verdiklerini vurguladı.