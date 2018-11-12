Aile merkezlerinde engeller aşılıyor

Sekiz aile merkezinde 18 yaş üstü hafif ve orta düzeyli zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerin yararlanacağı kurs bir yıl sürecek. Kursiyerlerin yaptıkları ürünler yıl sonunda sergilenecek ve yine kendilerine destek amaçlı satışa çıkarılacak. Açtıkları kurslar ve düzenledikleri çeşitli eğitimlerle toplumun her kesimine hitap ettiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak Halk Eğitim Merkezi ile başlattığımız engelli kardeşlerimize yönelik kursta kardeşlerimiz hem eğleniyor hem de bir şeyler yapabilmenin mutluluğuna erişiyor” dedi.

Hem beceri, hem egzersiz

Kurslara katılan engelli öğrencilerden kimi üretebilmenin mutluluğunu yaşarken kimi de hayatındaki engeli yaptığı çalışmalarla aşıyor. Fırça tutuyor, makas kullanabiliyorlar. Beceri kazanırken egzersiz de yapıyorlar. Ailelere destek olmak, gençlere uğraş edindirmek, onları sosyalleştirip sosyal aktivitelere yönlendirmek amacıyla açılan kurslar hafta içi her gün sabah 09.00-16.00 saatleri arasında 2 grup halinde gerçekleşiyor. El Sanatları Özel Eğitim Kursuna katılan özel öğrenciler kelkit, kilim dokuma, keçe, punç işi, ebru sanatı, ahşap boyama gibi el sanatlarını öğreniyor.