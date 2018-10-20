Aile Merkezlerinde yeni döneme merhaba

Mamak'ta 22 farklı branşta yüzlerce kadının eğitim gördüğü Mamak Belediyesi Aile Merkezleri, yoğun geçen kayıt sürecinin ardından yeni döneme merhaba dedi.

Mamaklı kadınların ortak buluşma adreslerinin başını çeken ve 16 farklı merkezde yeni dönemde yeni kursiyerlerini ağırlayacak Aile Merkezleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle, üyelerini kucaklamayı sürdürüyor. Mamak'ın sanatına, kültürüne ve istihdamına katkı sağlayan merkezlerde bugüne kadar yaklaşık 20 bin kursiyere eğitim verildi. Ev hanımları için adeta altın bilezik olan aile merkezleri aynı zamanda umut kapısı oluyor. Kurslarda el sanatlarıyla gelişim sağlayan kursiyerler, ürünlerini satıp sipariş alarak para kazanıyor. Meslek edindirme anlamında aile merkezlerinin Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Aile merkezlerimiz bu dönemde de talep edilen tüm alan ve meslek gruplarında faaliyette olacak. Tüm hanım kardeşlerimizi kayıt yaptırarak aile merkezlerimizin imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum" dedi.

Girişimci kadınlar çıkıyor

Diğer yandan kurslarda meslek becerilerini geliştiren girişimci kadınlar da çıkıyor. Kadınların hayatlarına dokunmaya devam eden ve onların hayallerine kavuşmasına vesile olan Aile Merkezleri ile kimileri meslek sahibi oldu, kimileri ise hem meslek hem iş yeri sahibi. Gösterdikleri çaba ve azimle büyük başarılara imza atan kadınlar üretime dahil oluyor.

Hobi mesleğe dönüşüyor

Değişim ve gelişime öncülük eden kadınların bireysel gelişimlerine katkı sağlayarak, kaliteli ve mutlu zaman geçirmelerine olanak sağlayan merkezlerde, cilt bakımı dikiş, nakış, aliminyum rölyef, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, ahşap boyama, spor, takı tasarım, bilgisayar, tezhip, resim, okuma-yazma, mefruşat ve daha birçok alanda eğitim veriliyor. Kadınların ellerinde ilmekler hayat buluyor, pek çok süs ve ev eşyası da yeniden renkleniyor. Kadınlar kurslara gelerek, yeteneklerini keşfedip, meslek sahibi oluyor. Hünerlerini geliştirmek isteyen kadınlarla dolup taşan aile merkezleri, Mamaklı kadınların yalnızca el becerilerini geliştirmekle kalmıyor, kursiyerler eğitimler sonrasında aldıkları sertifikalarla iş imkanı da buluyor.