15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananların unutulmaması ve tarihe not düşülmesi için "15 Temmuz" konulu fotoğraf yarışması düzenleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yarışmanın başvuru şartlarına ilişkin açıklama yaptı. Fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenlerin 3 Temmuz’a kadar başvuru yapabilecekleri belirtilen açıklamada, "Yarışmayla darbe girişimine karşı verilen mücadele ve girişimin arkasında bıraktığı izler, fotoğraflarla gözler önüne serilecek. Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek yarışma, sayısal kategoride ve renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölüm olacak. Renkli veya siyah beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı ve buraya bağlı müdürlüklerin yöneticileri ve birinci derece yakınları hariç Türkiye’de yerleşik tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olacak. Başvuruda bulunacakların son katılım tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. Her fotoğrafçı yarışmaya en fazla üç adet sayısal renkli veya siyah-beyaz fotoğrafla katılabilecek. Katılımın e-posta ile gerçekleştirileceği yarışmada fotoğraflar ’15temmuzfotografyarismasi@aile.gov.tr’ adresine gönderilecek. Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin, üç kişinin alacağı mansiyon ödülüne ise 2’şer bin TL para ödülü verilecek ve yarışmaya başvurular 3 Temmuz Pazartesi saat 23.00’a kadar yapılabilecek" denildi.

Sonuçların 6 Temmuz’da açıklanacağı yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.