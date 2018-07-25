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25 Temmuz 2018 09:08

AK Masa çözüm üretiyor

Keçiören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı AK Masa Birimi vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüme ulaştırma konusunda yoğun bir çaba sarf ediyor.

AK Masa çözüm üretiyor

25 Temmuz 2018 09:08


AK Masa’ya başvurular yüz yüze, call center, e-mail, sosyal medya, BİMER, CİMER, dilek, istek kutusu, valilik ve kaymakamlık kanalıyla olurken son 6 ayda başvuru sayısı 40 bini geçti. Hızlı iletişim kanallarını da kullanan AK Masa’ya Whatsapp İhbar Hattı üzerinden başvuranların sayısı ise 2 bin 519 oldu.


AK Masa’nın düzenlediği Keçiören Tanıtım Gezilerinden de 2 bin 581 vatandaş faydalanarak hizmetleri yerinde görme imkanı yakaladı. AK Masa’ya iş talebinde bulunan bin 218 vatandaş da İş-Kur’daki uygun işlere yönlendirilerek istihdama katkı sunuldu.



Esnafa hayırlı siftahlar ziyareti


Ayrıca belediye girişinde yer alan Halkla İlişkiler Karşılama Bankosundaki görevli halkla ilişkiler uzmanları hem vatandaşı doğru yönlendirmeye hem de bilgilendirmeye yardımcı oluyor. İlçedeki meslek gruplarına da hayırlı işler dileyen halkla ilişkiler uzmanları ayakkabı tamircilerini ziyaret ederek “bol kazanç” temennisinde bulunuyor.


Vatandaşla sıcak ve doğrudan iletişime önem verdiklerini ve bu nedenle mahalle konaklarında çay sohbetleri, halk günleri düzenlediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımızın ayağına giderek halkımızla beraber olmanın, onların sorunlarına çözüm üretmenin ve Keçiören’i birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Keçiörenli’lerden gelen taleplere göre bir yandan sorunlara çözüm üretirken, diğer taraftan vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz. Karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek onlar için hizmet üretiyoruz. Çünkü vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur" dedi.




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