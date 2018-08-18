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18 Ağustos 2018 10:52

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

AK Parti 6.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

18 Ağustos 2018 10:52

Olağan Büyük Kongresi için kent genelinde geniş çapta güvenlik önlemi alınırken, kongrenin yapılacağı salon çevresinde kuş uçurtulmuyor.


AK Parti’de yönetimin belirleneceği 6. Olağan Kongre, Ankara’da Spor Salonunda başladı. Partililer geniş güvenlik önlemlerinin alındığı salona kontrolden geçirildikten sonra alınırken, salon çevresi ve il genelinde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Türkiye’nin birçok kentinden gelen partililer, ellerinde bayrakları ile salonu doldururken, çok sayıda partili ise salon dışında kaldı.


Salonda bulunan partililer kongre başlayana kadar AK Parti seçim şarkıları ile coşarken, çok sayıda yabancı konuk da salondaki yerlerini aldı.




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