AK Parti 6. Olağan Büyük Kurultayı

Olağan Büyük Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna (MKYK) giren isimler tek liste halinde delegelerin oylarına sunuldu.

Ankara Spor Salonunda yapılan 6. Olağan Büyük Kurultayda AK Parti’nin yeni yönetimi için hazırlanan tek liste delegelerin oylarına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da oy kullandığı seçimler sonrasında MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Partiçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri belirlenecek. Erdoğan, belirlenecek MKYK üyeleri ile birlikte Parti Genel Merkezinde bir araya gelerek MYK üyelerini belirleyecek.

Teşekkür konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gösterdiğiniz bu ilgi alaka sebebiyle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

MKYK asil üye adayları:

"Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkçi, Büşra Paker, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçen Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Eseyan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mustafa Yeneroğlu, Mahmut Atilla Kaya, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenlioğlu."

Merkez Disiplin Kurulu adayları:

"Ahmet Aydın, Abdülkadir Özel, Ali Özkaya, Behiye Eker Albayrak, Betül Altınsoy Yanılmaz, Fatma Öncü, Kerem Ali Sürekli, Osman Mesten, Serap Yahşi Yaşar, Serkan Bayram, Türk İslam Karakoç"

Genel Merkez Partiçi Demokrasi Hakem Kurulu adayları:

"Yalçın Akdoğan, İlyas Şeker, Ayşe Keşir"

Siyasi Erdem ve Etik Kurulu adayları:

"Mehmet Ali Şahin, Ayşenur Bahçekapılı, Halide İncekara, Kemalettin Aydın, Metin Külünk."