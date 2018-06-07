AK Parti ailesi iftarda buluştu

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak Teşkilatı’na bağlı mahalle başkanları, sandık görevlileri ve komisyon üyelerine yönelik iftar programında parti mensuplarıyla Platin Düğün Salonu’nda bir araya geldi. 30 mahalleden yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın katılımı ile gerçekleşen iftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Akgül, Ramazan ayının büyük bir nimet olduğunu belirterek, ’’Rabbim bu nimetin kadir kıymetini bilip, feyzinden ve bereketinden istifade etmeyi nasip etsin. Ramazan ayının ruhunu inşallah her daim diri tutarız’’ ifadelerini kullandı.

AK Parti ailesi olarak düzenlenen iftar organizasyonu ile birlik ve beraberliği perçinlediklerini belirten Akgül, 24 Haziran seçimlerinin ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, Mamak teşkilatının bu seçimde de büyük başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi. Akgül, ’’AK Parti ailesi olarak 16 yıldır birlikteyiz. Her seçimden alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Yepyeni bir sistem için sandık başına gideceğiz. 16 yıldır elde edilen kazanımlarımız, halen devam eden her alanındaki yatırımlarımız, birlik ve beraberliğimiz, bölünmez bütünlüğümüz için Sayın Cumhurbaşkanımızın bu günlere taşıdığı mücadeleye daha güçlü omuz vermemiz gerekiyor’’ açıklamalarında bulundu.

AK Parti’nin kurulduğu günden bugüne Türkiye’de birçok başarıya imza attığını ifade eden AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, ’’Sadece ülkesine değil gönül coğrafyasındaki insanlara da elini uzatmış bir partinin mensupları olarak bugün buradayız. Dünya markası olmuş, mazlumların her zaman yanında durmuş bir partideki en büyük pay ise sizlerindir. Bu paydaşlığın devamı için önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Tarihi bir seçim yaşayacağız. Bu seçimler sadece ülkemiz için değil tüm dünya mazlumları için de oldukça önem arz ediyor’’ şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimlerinin Türk demokrasi tarihinin en önemli seçimlerinden biri olduğunu belirten AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ise, ’’Bu seçimde milletimize hizmetkarlığa devam etmek için gayretle gece gündüz çalışacağız. Cumhurbaşkanımızla uyumlu bir meclis için milletvekilliğinde de desteklerinizi bekliyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.

İftara Akgül’ün yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer ve AK Parti Ankara Milletvekili adayları katıldı.