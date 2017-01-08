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08 Ocak 2017 11:37

AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı’dan AHİD’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı’dan AHİD’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

08 Ocak 2017 11:37

AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile Yönetim Kurulu üyeleri, Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte AHİD’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman ile görüşen Yamalı ve ekibi, AHİD’in 14’üncü olağan kongresinde başkanlığa seçilen Yaman’a başarılar dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Yamalı, AHİD Genel Başkanına AHİD’in Ankara için yapacağı her çalışmaya, yürüteceği her projeye destek vermeye hazır olduklarını belirterek, Yaman’ın görevi devralmasının üzerinden henüz 4 ay gibi kısa süre geçmesine rağmen büyük projelere imza attığını, hizmetlerini takdirle karşıladığını ifade etti.
Yaman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziyaretiniz için şahsım ve yönetimimiz adına çok teşekkür ederim. Sizlerin desteğini her zaman hissettik. AHİD Ankaralılar Derneği olarak 90 bin üyeli, 11 şubeli derneğimizi daha da büyütmek için harekete geçtik. İnşallah yeni yılda Ankara’nın bütün metropollerinde şubelerimiz olup, üye sayımızı yüz binin üzerine çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi başarıyla temsil etmiş öğrencilerimizi ödüllendireceğiz"
AK Parti İl yönetimi ile yapılan görüşmede AHİD’in sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi veren Yaman, eğitim ve yardım projelerinden de bahsetti. “İlk etapta Kahramankazan ilçesinde başlattığımız birinci sınıflara yönelik kitap okuma projesiyle yaklaşık 900 öğrenciye kitap dağıttık" diyen Yaman, "İnşallah önümüzdeki süreçte Ankara’nın diğer ilçelerinde de projemize devam edeceğiz. Öte yandan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık. ’Biz Nasıl Başardık’ projesi kapsamında Ankara’da 900 bin öğrenci arasından Ankara’da spor, bilim, sanat, edebiyat ve diğer alanlarda ulusal ve uluslararası düzeylerde ülkemizi başarıyla temsil etmiş öğrencilerimizi ödüllendireceğiz ve onların başarı hikâyelerini kitaplaştıracağız" diye konuştu.
Yeni yılda sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren Yaman, şunları söyledi:
"Kızılay’la imzaladığımız protokol ile Halep’e nakdi yardımda bulunduk. Malumunuz özellikle 15 Temmuz ve daha sonraki süreçte terör örgütleri tarafından bir çok vatandaşımızı şehit verdik. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde şehit düşen vatandaşlarımız ve bugüne kadar şehit olmuş tüm kahramanlarımız için Hacı Bayram Veli Camii’nde mevlidi şerif okuttuk. Manevi liderimiz Hac Bayram Veli Hazretlerinin adının bir üniversitede yaşatılması için ilgili makamlara müracaatlarda bulunduk. İnşallah yeni yılda sosyal sorumluluk projelerimizi arttırarak devam edeceğiz. Size de şimdiden bu projelere yapacağınız katkılardan ötürü teşekkür ediyorum."



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