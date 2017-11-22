AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı’dan Başkan Ercan’a ziyaret

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Yamalı, “Sincan Ankara’nın önemli bir ilçesi. Bundan sonraki süreçte de Başkan Murat Ercan Bey’in Sincan’a büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Başkan Ercan’a yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, “Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin her türlü sorunu üzerinde gerekli olan çalışmaları yapacağız” dedi. Ercan, devam eden projelerin de takibinde olacaklarını ve sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.