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22 Kasım 2017 10:14

AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı’dan Başkan Ercan’a ziyaret

AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve il yönetimi, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı’dan Başkan Ercan’a ziyaret

22 Kasım 2017 10:14


Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Yamalı, “Sincan Ankara’nın önemli bir ilçesi. Bundan sonraki süreçte de Başkan Murat Ercan Bey’in Sincan’a büyük katkıları olacağına inanıyoruz. Başkan Ercan’a yeni görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ise, “Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin her türlü sorunu üzerinde gerekli olan çalışmaları yapacağız” dedi. Ercan, devam eden projelerin de takibinde olacaklarını ve sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi için var güçleriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi.




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