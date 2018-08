AK Parti Ankara İl Başkanından 6. Olağan Kongreye ilişkin açıklama

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti 6. Olağan Kongresine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve ilçe başkanları da yer aldı.

AK Parti’nin 6’ncı Olağan Büyük Kongresinin, 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceğini söyleyen Özcan, 16 Nisan 2017 Halk Oylaması sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başladığını kaydetti. Özcan, "6. Olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye’ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz"

16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti’nin ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına aldığını vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisini yapmaya çalışacaktır. Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu’nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye’yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur."

"Hükümetimize bu ekonomik saldırıda destek olmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz"

AK Parti teşkilatlarının ekonomi çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı çağrıları hatırlatarak, "Şu anda hem teşkilat mensuplarımız aynı zamanda da Ankara’da sivil toplum kuruluşlarımızla beraber, yeni bir ekonomiye destek platformu kuruldu ASO’nun ve ATO’nun da öncü olduğu platform. Bütün sanayici esnaf kardeşlerimizle beraber hükümetimize bu ekonomik saldırıda destek olmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şu anda Ulus’a gittiğiniz zamanda vatandaşımızın yoğun talebini görüyorsunuzdur dolar ve euro bozdurmada. Biz de biraz da bankaya yönlendirmeye çalışıyoruz ki bilhassa kur farkı çok olmasın diye. Şu anda hem teşkilatlarımız hem vatandaşlarımız gereğini yapıyorlar. Zaten bugün de hükümetimizin almış olduğu önlemler hem de milletimizin göstermiş olduğu ferasetli duruş doları zaten şu anda 6’nın aşağısına çekti" değerlendirmesinde bulundu.

"Bayram öncesi partimizin büyük kongresi bir şölen havasında gerçekleşecek"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna ise "Bayram öncesi partimizin büyük kongresi bir şölen havasında gerçekleşecek. Bütün vatandaşlarımızın kongremize teşrifleriyle beraber Ankara’da önemli bir şölen yaşamış olacağız. Bu konuda tüm arkadaşlarımız gereken hazırlıklarını tamamladı. İnşallah Cumartesi günü de bayram öncesinde bir şölen yaşamış olacağız" şeklinde konuştu.