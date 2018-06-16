AK Parti bayramlaşma (3)

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşmaya 8 parti iştirak etti. AK Parti’de Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Hüda-Par, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti , Demokrat Parti ve İYİ Parti ile bayramlaşma düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Ankara milletvekili Ali İhsan Arslan, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nurten Güngör ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Enes Günay konukları misafir etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve heyeti AK Parti Genel Merkezi’’ni ziyaret etti. Karacan, BBP heyetine teşekkür etti. Eren, Türk İslam aleminin bayramını idrak ettiklerini söyleyerek, AK Parti’ye yapılmış saldırıyı kınadıklarını kaydetti. Eren, 24 Haziran’da Cumhur İttifakı’na başarılar diledi.

Demokratik Sol Parti Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova ve Selçuk Karakülçe ile Parti Meclisi üyesi Hikmet Aydemir Genel Merkezi ziyaret etti. Tambova, Türkiye’nin seçim ortamına gireceğini söyleyerek, seçimleri bayram tadında atlatmayı diledi. Tambova, AK Parti’ye başsağlığı dileyerek, hiçbir şekilde bu tür olayların olmamasını istedi. Tambova, seçimlere katılmadıklarına dikkat çekerek, iç hukuk yollarını tükettiklerini ve durumlarını anlatmak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne davayı götürdüklerini söyledi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Efe ve heyeti de Genel Merkezi ziyaret etti. Karacan, bayramların huzur getirmesini diledi. Efe, bayramlarını tebrik ederek, birlik, beraberliğin, kardeşliğin önemine dikkat çekti. Efe, seçimleri işaret ederek, "Bu seçimlerin vatanımıza, milletimize hayırlı, uğurlu olması, seçilecek arkadaşlarımızın ülkemize gelecek hayırlı hizmetlere vesile olmasını niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal ve heyeti AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ettiler. Bal Türkiye’nin her gününün bayram olması dileğiyle sözlerine başladı. Bal, "Ülkemiz 25 Haziran’da aydınlık bir güne ’merhaba’ diyecektir diye düşünüyoruz. Bu ülkenin vatandaşları olarak herkesin birbiriyle kucaklaşması, Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bir bayram sofrası etrafında bütün milletimizin oturmasını manzarasını her gün yaşamak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.