AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı

Aydın, geçtiğimiz günlerde festival için geldiği ilçede yenilenen ilçe başkanlığı binasını da gezdiğini ve bugün açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

Aynı zamanda Beypazarı Koordinatör Vekili de olan AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Beypazarı'nda AK Parti İlçe Başkanlığının açılış törenine katıldı. Aydın burada yaptığı konuşmada, “Ankaramızın cennet ilçesi Beypazarı'na geçtiğimiz günlerde festival için geldiğimizde büyük bir heyecanı ve coşkuyu birlikte yaşadık. Şimdi aynı heyecanı ilçe başkanlığımızın açılışı için yaşıyoruz. Ülkemizin önemli süreçlerden geçtiği bu günlerde hepimize daha çok görev düşüyor. Çalışma azmimizi inşallah bundan böyle daha da artırarak ülkemizi hak ettiği noktalara taşıyacağımıza inancımız tam. Hayırlı uğurlu ve güzel işlere vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Aydın, AK Parti İlçe Danışma Kurulu toplantısına katıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve partililerle birlikte yenilenen AK Parti İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Aydın, daha sonra çarşı ve pazar yeri ziyareti yaparak, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.