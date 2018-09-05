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05 Eylül 2018 08:35

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Kızılcahamam’da incelemede bulundu

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin 27.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Kızılcahamam’da incelemede bulundu

05 Eylül 2018 08:35

Değerlendirme ve İstişare Kampı için Kızılcahamam’da incelemelerde bulundu.


AK Parti’nin 27. Değerlendirme ve İstişare Kampı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5-7 Ekim 2018 tarihleri arasında Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, bu kapsamda Kızılcahamam’a giderek temaslarda bulundu. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ile bir araya gelen Şahin, kampın gerçekleştirileceği oteli de ziyaret etti.




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