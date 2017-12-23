AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi yapıldı

Olağan Kongresinde Selim Akceylan başkanlığa seçildi.

AK Parti Gölbaşı 6. Olağan Kongresine eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Ankara Milletvekilleri Ahmet Gündoğdu, Ertan Aydın, Emrullah İşler, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Maya Düğün Salonlarında düzenlenen kongrede konuşan eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Zor zamanda siyaset yapmak zordur. Siyaset yaparsınız, kendinizden çok şey verir, bedelini ödemeniz gerekir. Bazen yardan geçmeniz gerekir bazen de serden geçmek gerekir. 15 Temmuz gecesi birçok arkadaşımız, teşkilatımız sokağa çıkarak iradesini ortaya koydu serden geçti. Türkiye’nin son dönemde içinden geçtiği süreç, üzerimize gelen düşmanlar, saldırılar, ittifaklar baktığınızda AK Parti’de siyaset yapmak kolay değil. Günü geldiğinde ortaya çıkmak kolay değil.

15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya çıktı fitili ateşledi ve ilk defa bir darbe püskürtüldü. 1960’da bir vesayet düzeni kuruldu. İlk darbe. Aynı yetkilere sahip birçok cumhurbaşkanı, başbakan oldu kimse dur diyebildi mi, diyemedi. İlk defa millet tankların önüne çıktı ve bir lider bir darbeyi püskürttü yetmedi vesayet düzenine son verdi. Bu liderlik bölgesel liderliğe, kürsel liderliğe dönüştü. Dünya 5’ten büyüktür sözü söz olmaktan çıktı. Dünya mazlumlarına sahip çıkmak lafını etmek değildir. İstanbul zirvesinde ilk defa İslam ülkeleri bir araya gelerek bir karara vardılar” dedi.

“ABD bir şekilde herkesi susturmuş”

“Bölgemizde birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor” diyen Akdoğan şunları kaydetti:

“Niye onlar yapılıyordu diyorduk. Niye karıştırdıklarını anladık. ABD’nin İsrail kararı Kudüs ile ilgili kararı. Arazi temizliği yapmışlar. Herkesi bir şekilde susturmuşlar. Sindirmişler kimse konuşamasın diye. Sonra da niye Siyonistlerin nasıl ittifak yaptıklarını gördük. Herkesi boyunduruk altına aldık, Kudüs kararı alır geçeriz dediler. Ne oldu peki? İşte bir lider çıktı ve bütün dünyaya bizi sindiremezsiniz dedi. Bu kirli işbirliklerine son verilmesi gerektiğini bütün dünyaya çağrı yaptı. Önemli olan iç bütünlüğümüzü korumak, birbirimize kenetlenmemiz gerekir. Biz içerde bir ve beraber olursak bütünlüğümüzü korursak dışarıdakiler bize topu bir araya gelse bir şey yapamıyor. Yeter ki birbirimize kenetlenelim. Samimi bir şekilde bu dava neferi, yolcusu olalım. Kardeşliğimizi yüceltelim, yürekler toplu atsın. Hep birlikte el ele olursak her türlü zorluğa da göğüs gerebiliriz.”

“Oyunları bozan Türkiye var”

Önlerinde zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Akdoğan, “Dünyada oynanan oyunları bozan bölgesel bir lider olan Türkiye var. Daha çok üzerimize gelecekler. İçerdeki o işbirlikçisi, FETÖ’nün uzantısı gibi CHP’nin iftiraları ve karalama kampanyaları ile de üzerimize gelecekler. Dünyanın dört bir yanından türlü türlü oyunlarla da gelecekler. Bunlara karşı bu sinir harbine karşı, psikolojik harekâtlara, karalamalara karşı bizim sinirlerimizin sağlam olması gerekir” diye konuştu.

Kongrede konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna Gölbaşı teşkilatının güçlü olduğunu belirterek yeni seçilen ilçe başkanı ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise konuşmasında 2019 seçimlerine hep birlikte hazırlandıklarını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde çalışılacağını ifade etti. Duruay konuşmasında göreve geldiği günden beri yaptıkları projelerden de bahsetti.