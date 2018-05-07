AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı seçim startını verdi

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yaptığı konuşmada, "24 Haziran seçimleri memleketimize hayırlı olsun. Yerel seçimlerde şu anda yapılacak seçim sistemini uyguluyoruz. Gölbaşı’nda daha önce nasıl seviyeli bir seçim olduysa bundan sonra da öyle olacağına inanıyorum" diyerek seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Seçim çalışmaları hakkında basına bilgi veren AK Parti İlçe Başkanı Seçim Akceylan şunları kaydetti:

"Seçim Koordinasyon Merkezimizi oluşturarak, çalışmalarımıza başladık. Son yıllara göre bu dönem farklı bir seçim olacak. Bizler de teşkilat olarak farklı bir sistemle seçime gireceğiz. Cumhurbaşkanına ayrı, siyasi partilere ayrı oy verilen seçim yaşayacağız. MHP ve BBP ile ittifakımız söz konusu. Farklı olarak BBP ile milletvekili seçimlerinde tek liste olarak seçime gireceğiz. Bu seçimde iki pusula karşımıza gelecek. Milletvekili seçimleri ve Cumhur İttifakı’nın olduğu pusulalar olacak. MHP ile ittifakımız cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olacak. Partimizin yüksek oy alması için mücadele edeceğiz. Seçime hazırız. AK Parti teşkilatları sadece seçim zamanında değil, seçim olmadan da sürekli aktif ve sahalarda çalışmaktadır."

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Serkan Akdoğan ise, "Seçim çalışmalarımız başlamıştır. Tüm arkadaşlarımı 24 Haziran seçimine kadar yoğun bir program bekliyor. Önderliğimizde yapılacak seçim çalışmaları neticesinde başarılı sonuç alacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı ve AK Parti’yi de iktidar yapacağız" dedi.