AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’tan bedelli askerlik açıklaması

İş akitleri fesh olmayacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif hakkında gazetecilere bilgi verdi. Muş, kanun teklifini Başkanlığa verdiklerini belirterek, "Bu teklifle beraber 31 Aralık 1993 tarihi öncesinde doğanlar yararlanabilecek. Bedel 15 bin TL’dir. Engelli olup da askerliğe elverişsiz olanlar, askerlik görevini ifa etmiş sayılacak. 28 gün temel askerlik eğitimine tabi olmayacaklar. Bu tekliften yaralanacak olanlar 28 günlük temel asker eğitimine tabi tutulacaklar. Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlar ile ilgili 2 bin euro’luk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklar" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ile ilgili Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. adı altında şirket kurulduğunu söyleyen Muş, kamu hastanelerinde yetişmiş olan doktorların kamuda kalmasını sağlayarak önlemler alındığını ifade etti. Muş, Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerine subay kazandırma programına ilişkin maddeler olduğunu sözlerine ekledi.

Teklifte 28 gün olduğunu ve bununla ilgili düzenleme olmayacağını söyleyen Muş, "Kamu ve özel sektöre çalışanlar askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. İş akitleri fesh olmayacaktır" dedi.

Teklifin bir milyon 324 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirten Muş, hem yaş hem bedel anlamında önemli bir düzenleme olduğunu kaydetti.

Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerine subay kazandırma ile ilgili soruya Muş, "Süre uzatımı söz konusudur. 2020 yılına kadar süre veriyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü sınıflarından subay edindirme programı kapsamında çeşitli üniversitelerden kriterleri taşıyan Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde temin edilecektir" şeklinde konuştu. Muş, 28 gün askerliğin nerede yapılacağına da Milli Savunma Bakanlığının karar vereceğini ifade etti.

Müracaat süresine ilişkin olarak Muş, "Tekliften sonra üç aylık bir müracaat süresi mevcuttur. Bu teknik boyutları Milli Savunma Bakanlığı belirleyecektir" diye konuştu.

Elde edilen gelire ilişkin soruya Muş, "Elde dilecek gelir Hazine Bakanlığına devredilecektir. Savunma Sanayi, Silahlı Kuvvetler ihtiyaçları konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmektedir. Cumhurbaşkanı belirleyeceği istihkaklara göre dağılım olacaktır" ifadelerini kullandı.