Cumhurbaşkanı ve Ak parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, insan odaklı şiarını kendilerine ilke edindiklerini ifade eden Başkan Özek, ‘’Ak Parti milletin partisidir. Tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet anlayışına milletimiz 24 Haziran’da bir kez daha sahip çıkacaktır’’ dedi.

AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, 24 Haziran seçimleri öncesi bölgesindeki teşkilatının seçim çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özek, seçim hazırlıklarını, seçim bölgesindeki gelişmeleri ve 24 Haziran seçimi ile ilgili merak edilen detayları anlattı. Keçiören’in Türkiye’nin Ak Parti Belediyesi olarak 917 bin 759 nüfusuyla en büyük ilçesi konumunda olduğunu belirten Özek, "Yaklaşık 656 bin seçmen var. Bin 630 sandıkta oy kullanılıyor. (bu dönem artabilir) Teşkilatımızın üye sayısı 134 bine ulaşmıştır. Sandık bazlı çalışmalarımız başlamış olup, 51 mahallemizde üye işlemlerimiz hızlı bir şekilde devam etmektedir. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak ve dünya tarihine geçecek bu büyük zaferin adım adım yürüyoruz" ifadesini kullandı.

134 Bin üyelerine gerekli bilgilendirmeyi sağlayarak 9’ar kişiden oluşan Sandık Yönetim Kurullarını ve 4’er kişiden oluşan Sandık Kurullarını oluşturduklarını vurgulayan Özek şöyle devam etti:

"Seçim Koordinasyon Merkezimizi açtık. Şahsım ve tüm Teşkilatımız, İlçemizde bulunan 264 Sivil Toplum kuruluşu, 51 Mahalle muhtarımız, şehit ve gazi ailelerimiz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, esnaflarımız, ilçemizde bulunan kanaat önderleri, Eğitim kurumları ve hastanelerimize ziyaretlerimiz devam etmektedir.

Bölge Milletvekillerimizin katılımlarıyla Üç adet İlçe Danışma Meclisi toplantısını yaptık. Haftalık olağan yürütme kurulu, Yönetim Kurulu, Belediye Meclis Üyeleri ve 51 Mahallenin toplantılarını yapmaya da devam etmekteyiz. “

" Hedefimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın belirttiği oy hedefine ulaşılması için üzerimize düşeni yaparak, hak ettiğimizi almaktır" diyen Özek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz seçimlerde bunu başardık. Şunu belirtmekte fayda var. Ak Parti seçim partisi değildir. Ak Parti milletin partisidir ve her zaman kimsesizlerin kimsesi olarak insanı yaşat ki, devlet yaşasın şiarıyla var olmuştur. Bize makam ve mevkiler araçtır. Partimiz ‘söz konusu vatan ise gerisi teferruattır’’ sözünün içini doldurarak büyümüş ve milyonların desteğini kazanmıştır."

Meselenin siyasi çekişmeleri çoktan aştığına dikkat çeken Özek ,"Şuan ülke meselesi önümüzde. İçeride ve dışarıda yaşadığımız sorunlar ancak güçlü bir lider ile aşılabilir. Milletimiz bunun farkında. Ülkemiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir Dünya liderine sahip. Halkımız geçmişte özellikle koalisyon dönemlerinde ülkenin neler kaybettiğini de unutmadı. Türkiye ise 2015’te, yüzde 3,4 büyüme tahmini ile 13 G-20 ülkesini geride bırakarak, 6’ıncı sırada yer aldı. Ülkemizin başarısının önünü kesmek isteyen güçlerle ancak güçlü bir liderle mücadele edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

AK Parti’nin katıldığı tüm seçimlerde zaferle ayrılırken asla kavgacı bir dil tercih etmediğini vurgulayan Özek, "Biz ilçe teşkilatı olarak bu seçim öncesinde de diğer partileri ziyaret ediyoruz. Halkımız geçmiş seçimlerde kavga siyasetini sandıkta hep cezalandırmıştır. Ülkemizin birliğe, beraberliğe, yardımlaşma ve dayanışmaya ihtiyacı var. Türkiye islamın son kalesidir ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü her şeyin üzerindedir. Günübirlik suçlamalar, iftiralar ve asılsız anlatımlar Ak Parti’yi yıpratmaz. Çünkü, bu aziz milletimiz Ak Parti’nin insan merkezli anlayışını benimsedi ve destekliyor" değerlendirmesini yaptı.