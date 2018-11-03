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AK Parti Kızılcahamam Gençlik Örgütü birlik gecesinde toplandı

AK Parti Kızılcahamam Gençlik kolları üyeleri, sohbet programında bir araya geldi.


Programa, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Genel Koordinatör Başkan Danışmanı İhsan Taşer, Ankara AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve Ak Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri katıldı. Programda konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye faaliyetlerinden bahsederek gençlerle olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, Kızılcahamam ilçe teşkilatının başarılı bir teşkilat olduğunu vurgulayarak burada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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