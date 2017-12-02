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02 Aralık 2017 02:16

AK Parti Kızılcahamam Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’ni yaptı

AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatının 6.

AK Parti Kızılcahamam Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’ni yaptı

02 Aralık 2017 02:16

Olağan Kongresinde bayrak teslim edildi.


Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi’nde yapılan AK Parti İlçe Teşkilatının 6. Olağan Kongresi’nde İlçe Başkanlığına Süleyman Acar tek liste ile Başkan adayı oldu. Kongreye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


3 dönem İlçe Başkanlığı yapan Sefa Yıldırım açılış konuşmasında dava arkadaşlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, yeni gelen yönetime başarılar diledi. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde İlçe Başkanlığına Süleyman Acar seçildi.




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