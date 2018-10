AK Parti-MHP arasındaki ittifak görüşmesi sonrası açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı'nın eğer yerel seçimlerde de bir şekilde buradan istifade edeceksek o tabanın genişletilmesi ve Türkiye'nin bundan sonraki siyasi süreçlerinde de olumlu sonuç vermesi konusunda ortak mutabık görüşlerimiz oldu" dedi.

Yerel seçimlerde ittifaka ilişkin AK Parti ile MHP arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda TBMM'de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir araya geldi. Görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen parti yetkilileri ittifaka ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, sürecin devam ettirilmesine yönelik prensip kararına vardıklarını belirterek, "Cumhur İttifakı sadece seçime dönük bir işbirliği çalışması değildi. Geçtiğimiz dönemde MHP ve AK Parti arasında Türkiye'nin temel meseleleri konusunda Cumhur İttifakı hakikaten milli bir siyaset çizgisi ve ekseni oluşturmak bakımından önemli adımlar atmıştı. FETÖ'ye karşı mücadelede, bölücü terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışındaki mücadelede, emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki saldırılarına karşı müşterek tepki gösterme konusunda cumhur ittifakı şimdiye kadarki olan süreçlerde fikri anlamda, siyasi anlamda belli müşterek konular üzerinde odaklanmış ve hareket etmiştir. Kaldı ki Cumhur İttifakı'nın geçmiş dönemde pratik siyasete de yansımaları oldu, bunlardan birisi yeni anayasanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sağlayan yeni anayasanın geçmesi konusunda parlamentoda yapılan işbirliği, daha sonra seçim meydanlarında yapılan iş birliği konusunda da ciddi bir mesafe alınmış oldu. En sonunda 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminde ortak hareket edebilme imkanı buldu. Şimdi bu ittifakın bu şekliyle önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Genel seçimlerdeki kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz"

MHP ve AK Parti'nin iki ayrı siyasi parti olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, partilerin öncelikleri, siyasi hedefleri, stratejilerinin farklı olduğunu ifade ederek, "Her iki partinin hitap etmiş olduğu sosyolojik tabanları her ne kadar birçok konuda müşterek olmakla birlikte iki farklı tabandır. Cumhur İttifakı'nın eğer yerel seçimlerde de bir şekilde buradan istifade edeceksek o tabanın genişletilmesi ve Türkiye'nin bundan sonraki siyasi süreçlerinde de olumlu sonuç vermesi konusunda ortak mutabık görüşlerimiz oldu. İşin bundan sonra tabii teknik kısmı var yani şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir yerel seçimlerdeki ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Herkes kendi partisine oy verdi ve nihayetinde ittifak içerisinde olan partilerin müşterek oyları toplanarak müşterek bir sonuç elde edilmiş oldu. Şimdi burada böyle bir yasal altyapı olmadığı için zorluk var bunları da her iki parti heyetler olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdürerek tekrar bir araya geleceğiz ve nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati iki parti kendi genel başkanlarına arz ederek burada bir sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Olumlu sonuçlara ulaştığımız kanaatindeyim"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın da çok faydalı bir görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Bundan sonraki süreçte heyetlerin görüşmeye devam edeceğini aktaran Yalçın, "Bugün tespit ettiğimiz çalışma başlıkları üzerinden faaliyetlerini sürdüren saygıdeğer genel başkanlara bir teklif metni veya görüşmelerin bir sonucunu iletecekler. Bunların sonuçlarına göre de yerel seçimlerde her iki partimize nasıl tavır alacakları o andan itibaren ortaya çıkmış olacak. Benim temennim de değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, Cumhur İttifakı ruhu dediğimiz hususun yerel seçimlerde de canlı şekilde bölgelerde yaşanması ve yeni geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerli yerine oturmasını sağlanmasıdır, temennimiz budur. Bugünkü görüşmelerde olumlu sonuçlara ulaştığımız kanaatindeyim, böyle devam etmesini biz MHP olarak temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.