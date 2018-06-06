Bölge Milletvekili adayı Barış Aydın, Ankara’nın bünyesinde barındırdığı büyük sanayi kuruluşları ile ekonomik alanda geleceğin “dünya kenti” olmaya aday olduğunu belirtti.

Barış Aydın, önceki gün Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında dün de 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim tesislerini ziyaret etti. Hidromek, Pidosan, Park Kent Mobilyaları, Yiğit Akü, Pres-San başta olmak üzere çok sayıda tesise ziyaret gerçekleştiren Aydın, üretim aşamaları hakkında bilgi alıp, yönetici ve çalışanlarla sohbet etti. Aydın, Türkiye’nin büyüme sürecinin devam etmesi ve milli gelirde dünya sıralamasındaki yerini daha yukarılara çıkarabilmesinin sanayi üretim hacmi ile de paralel olduğunu ifade ederek, teknoloji üretim merkezlerinin sayısının artması gerektiğini söyledi. Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’si için 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı sistemi ve milletvekili seçimlerinin hayati önem taşıdığını belirten Aydın, “Yeni dönemde Türkiye, ekonomik kalkınma alanında atağa geçecek, bizi kimse tutamayacaktır. Ülkemiz daha da büyüyecek ve hedeflerine ulaşacaktır. Güçlü lider ve birlik ruhuyla Türkiye daha rekabetçi ve yenilikçi bir ortamda ekonomik büyümeye hız verecek, 2023 ve 2071 hedeflerine koşar adım yürüyecektir. Biz sanayicimize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi yerli ve milli üretim bizim en önemli kalkınma dinamiklerimizin başında gelmektedir. Bunun için oylarınız AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na olmalıdır. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” diye konuştu.

Aydın, ekonomiye, ihracata ve istihdama önemli katkılar sağlayan büyük sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Ankara’nın büyüyen Türkiye’nin” en avantajlı kenti olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Ankara’nın hızla gelişen ticaret, sanayi ve alt yapı yatırımları geleceğin dünya ekonomisi kenti olacağının sinyallerini veriyor. Bunun en büyük göstergesi de her geçen yıl artan ticaret ve sanayi verileri. Sanayi kuruluşlarımızla gurur duyuyoruz. Sayılarının artması, üretim hacimlerinin genişlemesi için gerekli her şeyi yapmalıyız. Devletimizin de bu konuda uygulamaya koyduğu destekler çok önemli. Seçim sonrası bu çalışmalar daha da hız kazanacak, ekonomi alanındaki atılımlarımız daha da artacaktır.”

Sanayicilerle ve sanayi çalışanlarıyla sohbet eden Aydın, çalışanların daveti üzerine tekrar kendilerini ziyaret etme sözü verdi. OSB ziyaretinden sonra Sincan Kırıkkaleliler Derneğinin iftar yemeğine katılan Aydın, daha sonra da Sincan Lale Meydanı’nda Ramazan Şenlikleri’ne katıldı. Meydandaki esnaf, satıcılar ve halkla sohbet eden Aydın, ardından Çankaya’da bulunan Ankara Kahvecileri Esnaf Odasının sahur programına katıldı.