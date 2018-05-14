Katil İsrail yönetiminin suçlarına ve katliamlarına ortak olmaktır. İnsanlık vicdanı, katil İsrail ve ortağı ABD’yi asla affetmeyecektir” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, ABD’nin Tel Aviv’deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararıyla ilgili açıklama yaptı. ABD’nin kararını kınadığını ve protesto ettiğini belirten Milletvekili Halil Etyemez, ABD’nin bu kararla uluslararası temel ilkeleri ihlal ettiğini ve BM kararlarına aykırı davrandığını söyledi. ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını barış ve çözüm isteyen Filistin ve halkını cezalandırmak olarak niteleyen Etyemez, “ABD’nin hukuk tanımaz ve uluslararası toplumun iradesini hiçe sayan bu kararı, İsrail’in kadın-çocuk demeden işlediği bütün zulümleri onaylamaktır. Katil İsrail yönetiminin suçlarına ve katliamlarına ortak olmaktır. Bu karar, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, ablukalarla, ekonomik ambargolarla ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı sabote eden, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail Hükümetini ve cani başbakanı Netanyahu’yu ödüllendirmektir. ABD bu kararıyla, uluslararası toplum nezdinde inandırıcılığını sıfırlamış ve başta İsrail ile Filistin arasındaki sorun olmak üzere bütün uluslararası sorunların çözümünde arabuluculuk rolünü yitirmiş, kendisi bir sorun haline gelmiştir” dedi.

Tarih ve insanlık vicdanının ABD’nin hukuksuz kararını ve Filistin halkına yönelik haksız tutumunu asla affetmeyeceğini vurgulayan Milletvekili Etyemez, “Türkiye ve Türk milleti de kardeş halk Filistinlilere yapılan bu zulmü unutmadı, unutmayacak ve unutturmayacaktır. ABD’nin hak, adalet ve hakkaniyet ölçüleriyle bağdaşmayan, insanlığın ortak vicdanını ve Filistinli mazlumların yüreğini yaralayan bu kararını, milletçe tanımıyoruz ve lanetliyoruz. ABD’yi de bu gayri meşru ve gayri hukuki kararından vazgeçmeye çağırıyoruz. Türkiye olarak, sorunun adil ve kalıcı çözümünün ancak egemen ve bağımsız bir Filistin Devleti’yle mümkün olacağına inanıyoruz. 1967 sınırları dahilinde, başkenti Kudüs olan Filistin Devleti’ni destekliyoruz. Türkiye olarak, Filistin Devleti ve kardeş Filistin halkının her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanında durmaya, haklı davalarında onları uluslararası zeminlerde savunmaya, desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.