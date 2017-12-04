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AK Parti Myk Toplantısı Başladı
04 Aralık 2017 17:54
AK Parti MYK toplantısı başladı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde başladı.
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04 Aralık 2017 17:54
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