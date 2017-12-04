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04 Aralık 2017 17:54

AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde başladı.

AK Parti MYK toplantısı başladı

04 Aralık 2017 17:54




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