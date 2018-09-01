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01 Eylül 2018 21:38

AK Parti Van İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı saldırının faili terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 12 Eylül 2016’da 50 kişinin yaralanması ile sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkiinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan isimli teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AK Parti Van İl Başkanlığı binasına yönelik bombalı saldırının faili terörist etkisiz hale getirildi

01 Eylül 2018 21:38


İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "22 Ağustos 2018 tarihinde Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere yönelik yapılan kimlik tespiti çalışması sonucu; teröristlerin Dijvar Gevda kod adlı Yılmaz Aşan ve Ruken Faraşin kod adlı Nuhari Yacan olduğu tespit edilmiştir" denildi.


Açıklamada, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan’ın 12 Eylül 2016 tarihinde 50 vatandaşın yaralanması ile sonuçlanan Van/İpekyolu/Beşyol mevkiinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı binasına ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğunun belirlendiği bildirildi.




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