AK Parti'de aday adaylık süreci bugün başladı

AK Parti'de 31 Mart 2019 yerel Yönetim Seçimleri için belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için aday adaylık süreci başladı.

AK Parti Secim İşlerin Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'de aday adaylık sürecinin başladığını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. AK Parti Genel Merkezine aday adaylık başvurusu için ilk gelen isim ise Van Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan oldu. Sinan Hakan, Van Büyükşehir Belediye başkanlığına aday adayı olarak müracaatını yaptı.

Aday adaylık başvuru sürecine ilişkin bilgi veren Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Belediye başkanlıkları için 12 Kasım'a kadar müracaatlar devam edecek. İl genel ve belediye meclis üyeliklerimiz için 3 Aralık tarihine kadar başvuru süreci devam edecek. Aday adayı müracaatlarını geçen dönemlerden bir farkla yapmaya çalışıyoruz. Geçen dönem önce aday formu dolduruluyor, sonra teşkilatlara gidiliyordu, bu sefer önce bilgiler internet ortamından girecek, gerekirse kişi evinden de girebilir, ön başvurunun ardından ilgili teşkilat birimine gelmek suretiyle aday formunu çıkartacak, ıslak imza ile ilgili teşkilat birimine teslim edecek. Buna e-müracaat diyebiliriz. Bunun bize kazandırdıkları var, başvurular anında sisteme girilecek, her an kaç aday adayının nereye müracaat ettiği anında ortaya çıkacak, analiz ve sonuç çıkartma imkanı olacak, dosya nakil işlemleri söz konusu olmayacak, kağıt israfı da olmayacak” diye konuştu.

Mevcut belediye başkanlarının aday adaylığı müracaatında bulunmayacaklarının altını çizen Ali İhsan Yavuz, aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri için YSK'nın istifaların son tarihi olarak 1 Aralık 2018 olarak açıkladığını kaydederek, “Biz 5-12 Kasım arasında müracaat alacağımız için kamu görevlilerinden ve bizim teşkilat mensuplarından istifalarını aradığımızı bilmelerini istiyorum” dedi.

Geçen dönem büyükşehir belediye başkanlığı için 120 kişinin aday adayı olduğunu, il belediye başkanlıkları için 399, ilçe belediye başkanlıkları için 5 bin 50, belde belediye başkanlıkları için 930, il genel meclisi üyeliği için bin 634 ve belediye meclis üyeliği için 10 bin 939 kişi olmak üzere 19 bin 74 kişinin aday adayı müracaatında bulunduğunu kaydeden Ali İhsan Yavuz, “Bu sefer mevcut belediye başkanlarımızın aday adayı müracaatında bulunmadığını da kayıt düşmek suretiyle yine bu rakamlara yakın aday adayı müracaatı olacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

Mevcut belediye başkanlarının 79'unun 3 döneme girdiğini, bunlardan bir tanesinin büyükşehir belediye başkanı, 1 tane il belediye başkanı, 59 ilçe belediye başkanı, 18 belde belediye başkanı olduğunu ifade eden Yavuz, “Bizim tüzüğümüze göre 3 dönem kuralı var ve devam etmektedir. MKYK gerek gördüğünde elbette bunu esnetme yetkisine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Müracaatların tamamlanmasından sonraki hafta teşkilat temayül yoklaması yapılacağını vurgulayan Yavuz, "İlk kez e-temayül şeklinde gerçekleşecek. 18 Kasım günü yapmayı planlıyoruz. Değişiklik olması mümkündür ama şu anki planlarımızda 18 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Milletvekillerinin aday adaylığı için herhangi bir karar almadıklarını söyleyen Yavuz, "İsteyen milletvekillerine sistem açıktır, müracaatta bulunması mümkündür. Hiçbir milletvekilinin istifa etmesine gerek yoktur, seçildiğinde bir tercih yapmak durumundadır" diye konuştu.

Aday adaylarının güvenlik soruşturmasına ilişkin sorulan soruya cevap veren Yavuz, "Partinin aday belirlerken işlettiği süreçler var, yaptığı araştırmalar var. O her dönem AK Parti tarafından çok titiz bir şekilde yapılmış bir şeydir, bu dönemde de çok titiz bir şekilde gerekli hazırlıklar ve araştırmalar yapılacaktır" diye konuştu.

AK Parti aday adaylık süreci

Aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri için YSK'nın açıkladığı son başvuru tarihi 1 Aralık 2018. Kamu görevlileri bu tarihe kadar istifa etmesi gerekecek. AK Parti'de aday adaylığı başvuru süreci 12 Kasım'da sona erecek, meclis üyeliği aday adaylığı süreci ise 3 Aralık'ta sona erecek. Mevcut belediye başkanları aday adayı başvurusunda bulunmayacak. Teşkilat temayül yoklamasında e-temayül sistemi ile yeni bir sistem uygulanacak. E-temayül yoklaması Türkiye genelinde bin günde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında tamamlanacak. Temayül yoklaması tamamlanır tamamlanmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gelecek.

Büyükşehir belediye başkanlıklarına aday adaylık aidatı 10 bin lira, nüfusu 100 binden fazla olan illerde 5 bin lira, nüfusu 100 binin altında olan iller için 3 bin lira. Nüfusu 200 binden fazla olan ilçeler için aday adaylık müracaat aidatı 3 bin lira, nüfusu 50 bin ile 200 bin arasında olan ilçeler için 2 bin 500 lira, nüfusu 50 binden daha az olan ilçeler için bin 500 lira olarak belirlendi. Ayrıca belde belediye başkanlıkları için bin lira, büyükşehir belediye meclis üyeliği için bin lira, il genel meclisi ve büyük şehir olmayan diğer illerin belediye meclis üyeliği için 500 lira aidat ücreti alınacak. Kadın adaylar için belirlenen miktarın yarısı, engelli adaylar için ise dörtte bir oranı uygulanacak.

Kanuni şartları taşımayanlar, parti tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partiden ihraç edilenler, ihraç kararı gerektiren bir fiil nedeniyle işken el çektirilenler, AK Parti milletvekillerinin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hasımları milletvekilinin seçim çevresinden, il ve ilçe başkanlarının birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hasımları ise il veya ilçe başkanlarının görev yaptığı il ya da ilçeden aday olamayacak.