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22 Ağustos 2018 13:59

AK Parti’de bayramlaşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “Güçlü bir aileyiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda, bir birimize kenetlendiğimiz zaman nelerin üstesinden gelebildiğimizi gördük” dedi.

AK Parti’de bayramlaşma

22 Ağustos 2018 13:59


Kurban Bayramı nedeniyle AK Parti Genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara milletvekilleri, ilçe ve ilçe yönetimleri ve belediye başkanları katıldı.


Bayramlaşma töreninde konuşan Sarıeroğlu, "Güçlü bir aileyiz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda, bir birimize kenetlendiğimiz zaman nelerin üstesinden gelebildiğimizi gördük. 15 Temmuz’un ekonomik versiyonu ile Türkiye şu anda diz çöktürülmeye çalışılıyor. Bakıyorsunuz reel sektör açısından, ekonomi açısından en ufak bir sorunumuz yok, istihdamımız ve büyümemiz artıyor, turizmde tarihimizin en yüksek oranlarına ulaşıyoruz. Ekonomi ile ilgili sıkıntı yaşayacak en ufak bir emare yok. Ama finans piyasalarımıza yönelik tüm dünyanın gözü önünde girişimlerle Türkiye’nin önüne set çekilmeye çalışılıyor. Milletimiz buna da el attı. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bankalarda dövizlerini bozdurmak suretiyle vatana millete nasıl sahip çıkılırmış tüm dünyaya gösterdiler" diye konuştu.


Konuşmaların ardından partililer bir araya gelerek bayramlaştı.




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