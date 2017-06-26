AK Parti’den CHP’ye bayram ziyareti

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP’ye ziyarette bulundu. AK Parti heyetinde Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti MKYK üyesi Nurten Güngör yer aldı. Bayramlaşma için gelen AK Parti heyetini, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Zehra Eriç ve Gençlik Kolları MYK üyesi Genç Osman Killik karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Güvenpark’tan İstanbul Maltepe’ye başlattığı "Adalet Yürüyüşü’ partililer arasında sohbet konusu oldu.