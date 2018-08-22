AK Parti’den CHP’ye bayram ziyareti

Ziyarette yeni yönetim sisteminde parlamentonun güçlü olması gerektiği vurgulandı.

AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla ana muhalefet partisi CHP’ye ziyarette bulundu. AK Parti heyetinde Konya Milletvekili Orhan Erdem, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz, Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ yer aldı. Bayramlaşma için gelen AK Parti heyetini ise CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Parti Meclisi Üyeleri Gamze Pamuk Ateşli, Bülent Ecevit Tatlıdil ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay karşıladı.

Kurban fiyatları gündeme geldi

Ziyarette hayvan pazarlarındaki durum ve kurban fiyatları da gündeme geldi. Hamzaçebi, hayvan pazarlarındaki durum nedir diye Anadolu’nun nabzını tuttuğunu belirterek, diğer yıllara göre küçük baş hayvanda daha az satışın olduğunu, vatandaşın bütçesinin küçükbaş kurbanı kesmeye yetmediğini ve vatandaşın birleşerek daha az parayla büyükbaş hayvana girdiğini ifade etti.

AK Parti’li Orhan Erdem ise büyükbaş hayvana girildiğinde yine küçükbaş hayvan fiyatı olacağını kaydederek, "Yeni adetler aslında güzelde Kızılaya Diyanete bağışlarda çok fazla. Kesmek yerine o şekilde vekalet veren de çok oluyor. Biz de keseceklerimizin çoğunu Kızılay’a verdik" dedi.

Hamzaçebi de kurban vekaletini Kızılay’a verdiğini söyledi.

"Parlamento güçlü olmalı"

Yeni dönemde Türkiye’deki sistemin tam bir başkanlık sistemi olmadığını belirten Hamzaçebi, "Yasama organının parlamenter sisteme kıyasla çok daha güçlü olması gerekiyor. TBMM artık hükümetten gelen kanun tasarısı olmayacağından hükümet diye bir kavram olmadığından milletvekillerinin kanun tekliflerini yasalaştıracak. Yasama organının parlamenter sistem gelenekleriyle alışkanlıklarıyla değil bu yeni sistemin kurumsal yapısıyla çok daha konumu güçlendirilerek yasama sürecini o sürecin kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Parlamento güçlü olmalı. Bu gücü siyasi parti grupları ama onun ötesinde milletvekilleri verecektir oraya. Başkanlık sistemlerinde parti disiplini zayıftır o nedenle yasama organı çok daha güçlü olur ama bizim gibi hala parlamenter sistem alışkanlıklarını taşıyan ülkelerde parti disiplini çok güçlüdür. Dolayısıyla yasama organının Yürütme karşısında bağımsız bir kimlik koyabilmesinin önündeki en büyük engeldir. Görev iktidar muhalefet herkesin görevi. Meclisin yasama kapasitesini güçlendirmek onu yükseltmek hepimizin önünde böyle bir görev var" şeklinde konuştu.

"Güçlü bir yürütme ve güçlü bir denetim yasama olarak çıkıldı"

AK Parti’li Erdem ise "Çıkış yolumuz oydu. Güçlü bir yürütme ve güçlü bir denetim yasama olarak çıkıldı. İnşallah hep birlikte bunu oluşturacağız. Daha iyi olması için çalışacağız" diye konuştu.

AK Parti’nin ardından CHP’ye DSP ve Vatan Partisi heyetleri bayram ziyaretinde bulundu.