Tamamen alt yapısı olmayan, iftira nitelikli belgelerdir” dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkapı, TBMM’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarına ait iddiaları ile ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu, bunu alışkanlık haline getirdi. Çamur at izi kalsın. Dayanaktan yoksun, tamamen iftiraya dayalı, belgeden uzak, kendince hayalinde süslediği beklentilerini millete farklı yansıtarak sözüm ona Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini yıpratmak ve Cumhurbaşkanımızla ilgili farklı algılar oluşturmak hevesinde. Belge olduğunu iddia ettiği belgeler veya dokümanlar yurt içerisinde Türkiye’de bir bankadan bir bankaya gerçekleşmiş işlemlere aittir. Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi belgeler değil. Tamamen alt yapısı olmayan, iftira nitelikli belgelerdir. Bu tamamen yalan ve iftira ile dolu ve Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı bir farklı operasyon çeşidi. FETÖ rüya görüyor, birileri de bu rüyayı gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bugün FETÖ nün yapmış olduğu alçakça, haince girişimlere birileri kürek çekiyor. Bugün FETÖ’nün Türkiye’ye vermiş olduğu zararı görüp de onunla aynı safta yer almak gerçekten bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür" dedi.