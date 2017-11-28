Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 18:28

AK Partili Açıkkapı: "Tamamen alt yapısı olmayan, iftira nitelikli belgeler”

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkapı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarına ait iddiaları ile ilgili, “Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi belgeler değil.

AK Partili Açıkkapı:

28 Kasım 2017 18:28

Tamamen alt yapısı olmayan, iftira nitelikli belgelerdir” dedi.


AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkapı, TBMM’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakınlarına ait iddiaları ile ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu, bunu alışkanlık haline getirdi. Çamur at izi kalsın. Dayanaktan yoksun, tamamen iftiraya dayalı, belgeden uzak, kendince hayalinde süslediği beklentilerini millete farklı yansıtarak sözüm ona Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini yıpratmak ve Cumhurbaşkanımızla ilgili farklı algılar oluşturmak hevesinde. Belge olduğunu iddia ettiği belgeler veya dokümanlar yurt içerisinde Türkiye’de bir bankadan bir bankaya gerçekleşmiş işlemlere aittir. Kılıçdaroğlu’nun iddia ettiği gibi belgeler değil. Tamamen alt yapısı olmayan, iftira nitelikli belgelerdir. Bu tamamen yalan ve iftira ile dolu ve Cumhurbaşkanımıza ve ailesine karşı bir farklı operasyon çeşidi. FETÖ rüya görüyor, birileri de bu rüyayı gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bugün FETÖ nün yapmış olduğu alçakça, haince girişimlere birileri kürek çekiyor. Bugün FETÖ’nün Türkiye’ye vermiş olduğu zararı görüp de onunla aynı safta yer almak gerçekten bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
7
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Çarşamba
    Hafif Yağmurlu
    7°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç