AK Parti’li Alkış’tan Kılıçdaroğlu’na eleştiri

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, enerjisini kaos meydana getirmek için değil de ülkemizin normalleşme sürecine katkı sunarak harcamalıdır. Ana muhalefet liderinin adalet maskesi altında suçluları adaletten kaçırma çabası kabul edilir bir durum değildir. Kılıçdaroğlu, kendi iç sorunlarını demokratik yolla çözmek yerine ülkemizde yeni sorunlar meydana getirerek, kendi sorunlarını ötelemek, perdelemek istiyor” dedi.

“Gerilim ve kargaşa ortamı oluşturmaya çalışanların hedefi birlikte yaşama irademizdir” diyen Alkış, “Siyaset, tahrik ve tertiplerle yapılmaz. Cepheleşme ve kutuplaşmadan beslenerek, sokaktan medet ummak acziyettir. Altını çizerek belirtmek isterim ki kanun önünde herkes eşittir. Hakikati kimse sulandıramaz, zihinleri bulandıramaz. Adalet derken suçluları adaletten kaçırmaya yeltenmek, hukuku hiçe saymaktır. Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak, siyasi mücadeleyi sadece kendi çıkarları doğrultusunda vermeye kalkmak hukuksuzluğu yaygınlaştırmaya çalışmaktır. Seçilmiş cumhurbaşkanını indirmeyi, seçilmiş hükumeti düşürmeyi, seçilmiş meclisi kapatmayı hedefleyenlerle omuz omuza vermek siyaset değildir” şeklinde konuştu.