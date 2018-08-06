AK Partili gençler, ABD’nin Hiroşima katliamında ölenleri andı

Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atması sonucu hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenledi.

ABD’nin Hiroşima’daki katliamının 73. yıl dönümünde Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan AK Partililer, katliamı gösteren 8 fotoğrafı, büyükelçilik önünde sergiledi. Sık sık "katil ABD hesap verecek" ve "zalim ABD" sloganları atan grup adına basın açıklaması yapan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, tarihin en kanlı katliamlarından birinin yıl dönümünde bir araya geldiklerini söyledi. 2. Dünya Savaşı’nın son aşamasına gelinmesiyle birlikte 6 Ağustos 1945’de saat 18.15’de ABD’nin atom bombası kullanarak nükleer bir saldırı gerçekleştirdiğini anımsatan Özdemir, "İlk olarak Hiroşima’ya ve sadece 3 gün sonra da Nagazaki’ye atılan atom bombaları sonucu 250 bin civarı insan ölmüş, bölgede neredeyse hiçbir canlı türü kalmamıştır. Sonuç ABD’nin isteği yönünde olmuş tüm dünya için bu felaket soğuk duş etkisi oluşturmuş ve her şeyi durdurmuştur. Dünya tarihinin gördüğü en acımasız katliam olan Hiroşima ile birlikte yüz binlerce insanın tüm mal varlıkları ellerinden alınmıştır. Bugün insan hakları, demokrasi, eşitlik gibi kavramlar hakkında dünyanın geri kalanına vaazlar veren ABD’nin tarihteki en akıl almaz katliamı gerçekleştirmesi onun bu faşizan tavrını gözler önüne sermiştir" diye konuştu.

Özdemir, aynı güç ve hırs politikasını senelerdir sürdüren ABD’nin yakın tarihe bakıldığında farklı coğrafyalarda da tarifsiz acıların sebebi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"1945’de Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atan ABD, 2003’de Irak’ın kimyasal silah bulundurduğu gibi aslı olmayan iddialarla kendi çıkarları adına iftirada bulunarak Irak topraklarına girşim ve orada da katliamlarda, zulümlerde bulunmuştur. Seçilmiş iktidarları demokrasi dışı yollarla Mısır örneğinde görüldüğü gibi indirenler, ülkemizde de benzer bir teşebbüste bulunup Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve halkımızın birliği sayesinde çok şükür başarısız olanlar, bugün de her türlü spekülasyonu yaparak ülkemize müdahale etmeye çalışanlar Hiroşima’ya ve Nagazaki’ye bomba atanlardan başkası değildir. Hem yakın tarihte hem de günümüzde karşılaştığımız bu ve benzer durumlar insanlık vicdanını derinden yaralamaktadır. Daha da acı ve travmatik olanı ABD’nin mazlumların sesi olan ülkemize sözde insan hakları dersi vermeye çalışırken bile kan dökmeye devam etmesidir."

Grup, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği önüne karanfil bırakmalarının ardından dağıldı.