Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 02:25

AK Partili gençler, “Gençlik Buluşması” etkinliğinde buluştu

AK Partili gençler, Birinci TBMM önünde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması” etkinliğinde bir araya geldi.

AK Partili gençler, “Gençlik Buluşması” etkinliğinde buluştu

03 Haziran 2018 02:25


AK Parti Gençlik Kolları ile Ankara Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, tertiplenen “Gençlik Buluşması” etkinliği, Birinci TBMM önünde gerçekleştirildi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan (ÇSGB) Yardımcısı Orhan Yegin, milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.


AK Parti seçim çalışmalarını değerlendiren Yegin, 24 Haziran seçimlerine kadar var güçlerine kadar çalışacaklarını söyledi. 2002 yılından bu yana toplumu hiçbir şekilde ayrıştırmadıklarını ifade eden Yegin, “Mezhebine dinine ten rengine hiçbir ayrılmazlık olmadan hepsini zenginlik olarak göreceğiz hepsine hizmet edeceğiz milletimizin yürüdüğü yolda koştuğu istikamette koyulan engellerin konulan tuzakların hepsinin farkındayız. Allah’ın izniyle milletimizin yardımıyla o tuzakları yıkacağız o engelleri kaldıracağız” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç