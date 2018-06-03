AK Partili gençler, “Gençlik Buluşması” etkinliğinde buluştu

AK Parti Gençlik Kolları ile Ankara Genç Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, tertiplenen “Gençlik Buluşması” etkinliği, Birinci TBMM önünde gerçekleştirildi. Programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan (ÇSGB) Yardımcısı Orhan Yegin, milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

AK Parti seçim çalışmalarını değerlendiren Yegin, 24 Haziran seçimlerine kadar var güçlerine kadar çalışacaklarını söyledi. 2002 yılından bu yana toplumu hiçbir şekilde ayrıştırmadıklarını ifade eden Yegin, “Mezhebine dinine ten rengine hiçbir ayrılmazlık olmadan hepsini zenginlik olarak göreceğiz hepsine hizmet edeceğiz milletimizin yürüdüğü yolda koştuğu istikamette koyulan engellerin konulan tuzakların hepsinin farkındayız. Allah’ın izniyle milletimizin yardımıyla o tuzakları yıkacağız o engelleri kaldıracağız” ifadelerini kullandı.