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24 Temmuz 2018 19:01

AK Partili Gündoğdu: “Türkmenlerin garantörü Türkiye’dir”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, “Türkmenlerin garantörü Türkiye’dir” dedi.

AK Partili Gündoğdu: “Türkmenlerin garantörü Türkiye’dir”

24 Temmuz 2018 19:01


AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Irak Türkleri Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Yahya Arslan ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ile TBMM’de bir araya geldi. Dernek yöneticileri ile bölgesel konuları istişare eden Milletvekili Gündoğdu, “Türkmen kardeşlerimizin kılına kimse dokunamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkmenlerin garantörüdür” ifadelerini kullandı.


Gündoğdu, “Irak bizim için önemli bir ülke. Çünkü çok sayıda Türkmen kardeşimiz Irak sınırları içinde yaşıyor. Biz dili, dini, ırkı için kimseyi ayırmayız. Ancak Türkmenler bizim öz be öz kardeşimiz. Kerkük’te, Musul’da, Telafer’de ve diğer bölgelerde bulunan Türkmenlerimizin mezhep ayrımına bakmadan hepsinin yanındayız. Bu bölgeler farkı gruplar tarafından istila edilebilecek, Türkmen kardeşlerimizin zor durumda bırakılacağı bölgeler değildir. Biz, bu şehirleri ebedi Türkmen şehri olarak görüyoruz. ABD-Irak savaşı başladığında ilk olarak Türkmenlere ait tapu daireleri ve mezarlıklar tahrip edilmişti. Buraların kendilerine ait olduğunu iddia edenlerin de iddiaları hiçbir karşılık bulmadı. Irak’ta Kürtlerin bölgesi belli, Türkmenlerin bölgesi bellidir. Biz 600 yıl Osmanlı adına o topraklarda yaşayan insanlara din, dil, ırk ayrımı yapmadan hizmet etmişiz. Kardeşliğimiz de o günlere dayanıyor. Irak, bizim medeniyet coğrafyamız dahilinde olan bir bölge” şeklinde konuştu.



“Türkmen kardeşlerimizin de milletvekiliyim”


“Türkmen kardeşlerimize yapılanlar hakkında bölgeden haber alıyoruz. Yaşanan olumsuz gelişmelerin sonuna kadar karşısındayız” diyen Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti


“Kimse Türkmenlerin kılına dahi dokunamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her zaman Türkmen kardeşlerimizin yanında olmuştur. Bölgedeki Türkmen varlığını ve bu Türkmenlerin ev sahibi olduğu gerçeğini kimse ortadan kaldıramaz. Siz genç Türkmen kardeşlerim de merkezi hükümet ile birlikte Irak’ın toprak bütünlüğünü koruyarak kendi bölgelerinizi yöneteceksiniz. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekili olduğum gibi, Türkmen kardeşlerimizin de bir milletvekiliyim. Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerle ilgilendiğimiz Yerli Düşünce Derneğimiz ile de sizlerin yanındayız.”


TBMM’de gerçekleşen görüşmeye ITÖGB Genel Başkanı Yahya Arslan, Başkan Yardımcısı Firas Ağaoğlu, Dernek Genel Sekreteri Nebil Çolak, derneğin faaliyet sorumlusu İbrahim Türkmen, spor sorumlusu Hüseyin Çelebi, Gaziantep Temsilcisi İbrahim Beyatlı katıldı.




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