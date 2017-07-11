AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Kahramankazan’a gelerek şehitlikte düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından Çam ve beraberindekiler Ahi, Yakuphasan, Soğulcak ve Orhaniye mahallelerindeki şehit mezarlarını ziyaret etti. Ziyaretlerde Kur’an okunarak dua edildi, mezarlara kırmızı karanfiller bırakıldı. Duygusal anların yaşandığı mezarlık ziyaretlerinde şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Özellikle 15 Temmuz Şehidi Muhtar Ali Anar’ın annesi Yurdagül Anar ile Ömer Takdemir’in annesi Ayfer Takdemir ve Samet Cantürk’ün babaannesi Refika Cantürk’ü Lütfiye Selva Çam teselli etti.

Şehit annesi Yurdagül Anar’ın mezarlıktaki feryadı yürekleri yaktı. Anne Yurdağül Anar, "Açan çiçeklerini koklatmadılar yavrumun, 6 tane çiçeğini koklatmadılar yavrumun. Ali’m ciğerim yandı kuzum, Ali’m neredesin" diyerek feryat etti.

Şehit Ömer Takdemir’in annesi Ayfer Takdemir ise "Ömer’im rüyamda anne gel de mezarıma sohbet edelim diyor. Benimle sohbeti de pek severdi yavrum. Geliyorum oğlum diyorum ben de ama kapın penceren yok oğlum hani çıkmadın oğlum diyorum" diyerek oğluna olan hasretini dile getirdi.

Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çam, Türkiye’nin bugüne çok ciddi badireler atlattığını, en büyük badireyi ise 15 Temmuzda atlattığını belirterek, "Bizler o gün mecliste idik. Kazan halkı burada Akıncılar’da, kahraman ünvanını alacak düzeyde bir kahramanlık gösterdi. Bir yıllık süreç içerisinde bugün bazı çığırtkanlar ’20 Temmuz darbesini ayrı tutuyorum, 15 Temmuz darbesine ayrı tutuyorum’ diyerekten konuşuyorlar ama bugün eğer Türkiye ayakta ise 20 temmuz’daki yapılmış olan olağanüstü hal sayesinde ayaktadır” dedi.

Lütfiye Selva Çam açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“20 Temmuz’da olağanüstü hal ilan edilmemiş olsaydı bugün bu mücadele çok zayıf kalacaktı. Onun için bakıyorsunuz Paris’te küçük bir terör olayından sonra bile Olağanüstü hal ilan edilebiliyor. Ama biz bu kadar ciddi bir terörle karşı karşıya iken ve darbe karşısında iken ‘20 Temmuz darbesi sarayın darbesi’ diye ahkam kesenleri ve konuşanları da ben halkın takdirine bırakıyorum.”

Ziyarete Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Hava Albay Ahmet İlbaş da eşlik etti.