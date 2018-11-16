AK Partili milletvekilleri Hamamarkası'nda

Devlet erkânından önemli isimleri ağırlayan Hamamarkası, bu sefer de AK Partili milletvekillerine kapılarını açtı.

Hamamarkası'nı gezen TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Afyon Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ve AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya'ya Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki eşlik etti.

“Hamamarkası'nda mahalle kültürünü yeniden canlandırıyoruz.”

Başkan Tiryaki, misafirlerine bölgede yaptıkları konut projesinin detaylarını anlattı. Bölgede inşa ettikleri konakların Hamamarkası'nın tarihi dokusuna tamamen uyum sağladığını söyleyen Başkan Tiryaki, bu yapıların hiçbirinde beton kullanılmadığını da aktardı.

Başkan Tiryaki, şöyle devam etti:

“Yatay mimariye uygun, eski dokuya sahip bir mahalle olacak. Şu anda 60 tane konak, tamamen 100 yıl öncesinin tekniğiyle yapıldı. Hiçbir yerinde beton yok. Herkes büro yapmak istiyor, biz bunu istemiyoruz. Burada oturacak, buranın kıymetini bilecek birilerini arıyoruz. Evlerin hem sokaktan ana girişi var hem de arabanın park edileceği otopark kısmından girişi de var. Çocuk oyun alanı ve yeşil alan da olacak. 5-6 ada tamamen konut parseli olarak düşünüldü. Eski Ankara evleri tamamen kendi parselasyonlarına göre yapıldı, hiçbir ev ikincisine benzemiyor. Herkesi Altın Konaklar'ı görmeye davet ediyorum.” (BC-DK-Y)