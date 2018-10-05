AK Partili milletvekilleri Kızılcahamam'a gelmeye başladı

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için milletvekilleri Kızılcahamam'a gelmeye başladı.

5 yıldır Afyonkarahisar'da yapılan AK Parti'nin geleneksel istişare ve değerlendirme kampı, 5 yıl aradan sonra yeniden Kızılcahamam'da yapılıyor. Eliz Hotel'de yapılan istişare toplantısı için milletvekilleri ve aileleri otele gelmeye başlarken, kampın bu seneki teması “Tevazu, Samimiyet, Gayret ile Önce Millet, Önce Memleket” olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak olan toplantıyı takip edecek çok sayıda gazeteci için de otel önünde kurulan çadırda basın merkezi oluşturuldu.

Basına kapalı bölümlerde ilk gün açılış konuşması sonrasında genel merkez ve TBMM Grup çalışmalarına ilişkin Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Mehmet Özhaseki ve Grup Başkanı Naci Bostancı bilgi verecek. Bu sunumun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenlik ve dış politika konusunda sunum yapacak. Toplantının son gününde ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi sunumu yapacak.