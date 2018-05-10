AK Partili milletvekillerinden Filistin tepkisi

AK Partili Turan, TBMM’de AK Parti milletvekilleriyle Kudüs konusunda basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Trump’a seslenen Turan, uluslararası hukuka aykırı olarak ortaya çıkan statüyü kabullenmenin de hukuksuzluk olduğunu belirterek, "Siz bugün bu suçu işlemektesiniz. Ancak biliniz ki bugünkü maddi gücünüz hak ve adalet isteyen mazlum halkların karşısında mutlaka yenilmeye mahkumdur. İsrail rejimi baştan bütün Filistin topraklarında zor kullanarak, silah ve uluslararası siyonist sermaye çevrelerin gücüyle, fiili emrivaki, oldu bittilerle netice almayı şiar edinmiş olup, onun bu hukuksuzluğuna hangi devletlerin ve diğer uluslararası odakların destek verdikleri, bu askeri ve mali güçlerinin, psikolojik savaş odaklarının en başta da Birleşik Amerika’dan destek aldığı dünyaca malumdur" ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukta bir tarafın toprakları işgal altında olduğunda taraflarca anlaşma olmadığında toprakların değiştirilemeyeceğini hatırlatan Turan, "Nasıl ki bütün dünya Yahudileri bir taraf olarak bir işgal, gasp, zorbalık, cinayet savunuyorsa, bütün dünya Müslümanları da sadece Filistin halkının günümüzdeki nesillerinin değil, dün, bugün ve yarınları, bütün zamanlarıyla Filistin ve Kudüs’ün yanında olmaya devam edecektir" dedi.

TBMM İnsan Halkları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar ise, ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının kaosa neden olacağını söyleyerek, "Bölgede yeni gerilimlerin perdesini aralayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma girişimi, Filistinliler ve tüm dünyanın tepkisini çekecek apaçık kışkırtma girişimidir. Hem uluslararası hukuk hem de Filistin halkının kimliğini, varlığını, duygularını doğrudan doğruya ihlal etmektedir. Kudüs sadece Müslümanların değil, bütün dünyanın ortak değeridir" şeklinde konuştu.