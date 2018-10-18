AK Partili Özhaseki Ankaralı sivil toplum örgütü başkanlarıyla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Ankaralı yaklaşık 40'a yakın sivil toplum örgütünün başkanları ile bir araya geldiği programda yerel seçimler konuşuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki Anadolu Yayıncılar Derneğinin konuğu oldu. Dernek Genel Merkezinde gerçekleşen "Anadolu sohbetleri" programına Ankara'da 40'a yakın güçlü sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası yöneticileri katıldı. Özhaseki, toplantıda yerel seçimlere bambaşka formatla hazırlandıklarını kaydederek, değişimi esas aldıklarının altını çizdi. Özhaseki, "Seçilecek belediye başkanları bütçeyi doğru yönetebilmeli, para kazanmanın bin bir yolu var bunu sağlamalı, şehrin ekonomisine, kültürüne önem vermeli. Haram yememeli, yüreği güzel olmalı. Belediye başkanlarının para yönetimini, insan yönetimini, mekan yönetimini bilmesi gerekiyor, arazi yönetimini bilmesi gerekiyor. Eğer siz arazi yönetimini bilmezseniz herhangi bir şekilde belediye başkanlığına aday olmazsınız, yapamazsınız. Başkanlık, algı yönetimini, problem yönetimini bilmeyi gerektiriyor. Vatandaşın size başkanım demesi için masumiyeti ve temizliği sembolize etmeniz gerekiyor" dedi.

Özhaseki, belediye başkanları hakkında çıkan dedikodulara da değinerek, “Şahıs bazlı plan tadilatlarında şahıs bazlı projeler duracak. Özellikle belediyelerde bunlardan uzak durmak lazım. Yolsuzluk algısı belediye başkanlarının üzerine hiç gelmeyecek, tir tir titreyeceksiniz” ifadesini kullandı.

Özhaseki şöyle devam etti:

"Dedikodudan kaçmak lazım. Bu algıya son vermek zorundasınız. Siz iyi niyetli olursanız üzerinize toz gelmez. Ben son 10 yıldır yaptığım tüm ihaleleri internetten canlı yayınladım. Kayseri'de ne kadar ihale oluyorsa hepsini canlı olarak yayınladım. Neyi saklıyorsunuz, kimin malını kimden saklıyorsunuz? Yeni dönemin kodları biraz daha farklı olacak. Herkes her bildiğini yapamayacak. Bunlar yapılırken de o şehirlerin kendilerine özgü büyümelerini de sağlamak lazım. Şehirlerin özgün kimliklerini de yitirmeye başladık."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Yeni seçilecek belediye başkanlarının fiziği, müziği ve yüreği iyi olacak” ifadesini kullandı.