AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi için hazırlıklar devam ediyor

00’da yapılacak mitinge 160-170 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti’nin Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda yapacağı mitinge ilişkin açıklamada bulundu. Haziran ayında yıkımı planlanan 82 yıllık Ankara 19 Mayıs Stadı’nda devam eden hazırlıkları inceleyen ve basın mensuplarına bilgilendirmede bulunan Özcan, 19 Mayıs Stadyumu’nun, Ankaralılar için çok önemli bir stat olduğunu ve yarın bu statta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük ve önemli müjdeler vereceğini söyledi. Büyük Ankara Mitingi ile tüm dünyaya önemli ve güçlü mesajlar verileceğini ifade eden Özcan, “Teşkilatlarımız ile yaptığımız çalışmalar sonucu 160-170 bin civarında bir katılım olmasını bekliyoruz. Bu bir rekor olacak. Tribün ve yeşil sahadaki vatandaşlarımızın yanı sıra stada giremeyen vatandaşlarımızın mitingi takip edebilmeleri içinde stat dışında büyük led ekranlar kuruyoruz. Yarın burada büyük bir şölen gerçekleştireceğiz” dedi.

1936 yılında açılan Ankara 19 Mayıs Stadyumu, 82 yıldır Türk futboluna hizmet ediyor. Türkiye’de ilk gece maçının oynandığı 19 Mayıs Stadyumu, milli takıma defalarca ev sahipliği yaptı. Büyük Ankara Mitingi’nin ardından yıkımına başlanacak olan stadın yerine ise 55 bin kişilik modern bir stadyum inşa edilecek.