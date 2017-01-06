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06 Ocak 2017 13:47

Akçakale-Ceylanpınar Karayolu üzerinde tespit edilen EYP imha edildi

Akçakale-Ceylanpınar Karayolu üzerinde tespit edilen EYP imha edildi

06 Ocak 2017 13:47

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Akçakale-Ceylanpınar Karayolu üzerinde tespit edilen EYP imha edildiğini açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 04 Ocak 2017 tarihinde Akçakale-Ceylanpınar Karayolu üzerinde icra edilen EYP/mayın araması esnasında, bir köprünün altında 3 adet piknik tüpü, elektrikli fünye, sazlıkların içine doğru uzanan 100 metre kablodan oluşan bilye ve çivi ile güçlendirilmiş bir EYP tespit edildiği kaydedildi.
Tespit edilen EYP’nin birlikler tarafından yerinde imha edildiği kaydedildi.



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